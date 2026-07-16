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TUŽNA VIJEST

Umrla je majka Kris Jenner

Piše 24sata,
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Umrla je majka Kris Jenner
Foto: Instagram
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Danas smo se oprostili od moje predivne mame MJ. Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati koliko mi je značila niti koliko me boli ovaj oproštaj. Moja mama bila je srce naše obitelji, rekla je Kris

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Kris Jenner oprostila se od svoje majke Mary Jo "MJ" Shannon, koja je preminula u 92. godini. Tužnu vijest podijelila je na Instagramu, gdje je objavila dirljivu poruku i fotografiju svoje majke, koju je nazvala "srcem obitelji".

- Danas smo se oprostili od moje predivne mame MJ. Ne postoje riječi kojima bih mogla opisati koliko mi je značila niti koliko me boli ovaj oproštaj. Moja mama bila je srce naše obitelji - napisala je Kris.

U objavi je istaknula kako ju je upravo majka naučila najvažnijim životnim vrijednostima – bezuvjetnoj ljubavi prema obitelji, dobroti i zahvalnosti za svaki zajednički trenutak.

Prisjetila se i njezine snage te vjere tijekom brojnih životnih izazova, poručivši da će živjeti na način na koji bi njezina majka bila ponosna.

- Srce mi je slomljeno u milijun komadića... Hvala ti što si mi pružila najljepše djetinjstvo i tako lijep život. Zauvijek te volim, mama -zaključila je.

Foto: Instagram

Mary Jo Shannon, koju su gledatelji reality emisija Keeping Up with the Kardashians i The Kardashians poznavali kao MJ, preminula je samo dva tjedna prije rođendana. Tijekom godina osvojila je simpatije publike svojom toplinom, humorom i mudrim savjetima, a bila je jedna od omiljenih članica slavne obitelji.

Osim što se povremeno pojavljivala u realityju, MJ je desetljećima vodila dječji butik Shannon & Company u San Diegu, u kojem je kao mlada radila i Kris Jenner. Tijekom života dva se puta uspješno borila s rakom, a njezina upornost i vedar duh ostavili su snažan dojam na obitelj i prijatelje.

*uz korištenje AI-ja

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