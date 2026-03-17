U 75. GODINI

Umrla Kiki Shepard, voditeljica emisije Showtime at the Apollo

Umrla Kiki Shepard, voditeljica emisije Showtime at the Apollo
Za generacije gledatelja bila je sinonim za emisiju 'Showtime at the Apollo'. Tijekom 15 godina stajala je na pozornici legendarnog kazališta u Harlemu kao suvoditeljica

Kiki Shepard, američka televizijska voditeljica, glumica i plesačica, najpoznatija kao zaštitno lice kultne emisije 'Showtime at the Apollo', preminula je u ponedjeljak u Los Angelesu. Imala je 74 godine. Njezina predstavnica LaShirl Smith potvrdila je za TMZ da je uzrok smrti bio masivni srčani udar, koji je bio potpuno neočekivan i iznenadan. 

Za generacije gledatelja, Kiki Shepard bila je sinonim za 'Showtime at the Apollo'. Tijekom 15 godina, od 1987. do 2002., stajala je na pozornici legendarnog kazališta u Harlemu kao suvoditeljica, donoseći eleganciju, toplinu i nevjerojatnu staloženost u emisiju poznatu po brutalno iskrenoj publici. Zbog svog besprijekornog stila i glamuroznih izdanja stekla je nadimak 'Kraljica mode Apolla' (Apollo Queen of Fashion).

Njezino partnerstvo s voditeljima poput Stevea Harveyja, Sinbada i Mo'Nique postalo je legendarno. Mnogi se i danas sjećaju karakterističnog načina na koji je Harvey izgovarao njezino ime, što je postao jedan od zvučnih simbola te ere američke televizije. 

Rođena kao Chiquita Renee Shepard 15. srpnja 1951. u Tyleru u Teksasu, svoj put u svijetu zabave započela je puno prije Apolla. Diplomirala je poslovnu administraciju na prestižnom Sveučilištu Howard, gdje je bila među deset posto najboljih studenata u svojoj klasi. Još tijekom studija postala je jedna od osnivačica plesne skupine D.C. Repertory Dance Company, s kojom je nastupala diljem svijeta, uključujući i Svjetski festival crnačke umjetnosti u Lagosu u Nigeriji.

Njezin talent odveo ju je na daske Broadwaya, gdje je tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina ostvarila zapažene uloge u mjuziklima kao što su 'Bubbling Brown Sugar', 'Reggae', 'Your Arms Too Short to Box With God' i 'Porgy and Bess'. Pojavila se i u kultnom filmu 'The Wiz' iz 1978. godine. Paralelno s angažmanom u Apollu, gradila je i glumačku karijeru, pojavljujući se u popularnim serijama poput 'A Different World', 'Baywatch', 'NYPD Blue' i, u novije vrijeme, 'Uvod u anatomiju'.

Osim impresivne karijere, Kiki Shepard ostavila je dubok trag i kao humanitarka. Nakon što je brat bliske prijateljice preminuo od anemije srpastih stanica, bolesti koja nerazmjerno pogađa afroameričku zajednicu, posvetila je svoj život podizanju svijesti o tom teškom stanju.

Godine 2006. osnovala je zakladu The K.I.S. Foundation, koja je pružala podršku oboljelima, organizirala edukativne programe i prikupljala sredstva za istraživanje. Njezini humanitarni događaji, poput turnira u golfu i kuglanju, redovito su okupljali brojne poznate osobe, a njezina strast i predanost ovom cilju postali su jednako važan dio njezine ostavštine kao i televizijska karijera.

Vijest o njezinoj iznenadnoj smrti šokirala je javnost. Samo nekoliko dana ranije, 8. ožujka, bila je počasna gošća na događaju povodom Međunarodnog dana žena u Los Angelesu. Njezin bliski prijatelj, slavni frizer Elgin Charles, s kojim je dijelila prijateljstvo dugo četiri desetljeća, među prvima se oprostio od nje emotivnom objavom.

- Teška i slomljena srca procesuiram iznenadni odlazak moje drage prijateljice, legendarne Kiki Shepard - napisao je Charles, opisujući njezin odlazak kao 'krađu vremena koja ostavlja bol koju riječi jedva mogu dotaknuti'.

Television host Kiki Shepard attends the Hollywood Walk of Fame ceremony honoring Sherri Shepherd in Los Angeles, California, on November 3, 2025.
