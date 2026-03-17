Umrla Kiki Shepard, voditeljica emisije Showtime at the Apollo

Kiki Shepard, američka televizijska voditeljica, glumica i plesačica, najpoznatija kao zaštitno lice kultne emisije 'Showtime at the Apollo', preminula je u ponedjeljak u Los Angelesu. Imala je 74 godine. Njezina predstavnica LaShirl Smith potvrdila je za TMZ da je uzrok smrti bio masivni srčani udar, koji je bio potpuno neočekivan i iznenadan.

Za generacije gledatelja, Kiki Shepard bila je sinonim za 'Showtime at the Apollo'. Tijekom 15 godina, od 1987. do 2002., stajala je na pozornici legendarnog kazališta u Harlemu kao suvoditeljica, donoseći eleganciju, toplinu i nevjerojatnu staloženost u emisiju poznatu po brutalno iskrenoj publici. Zbog svog besprijekornog stila i glamuroznih izdanja stekla je nadimak 'Kraljica mode Apolla' (Apollo Queen of Fashion).

Njezino partnerstvo s voditeljima poput Stevea Harveyja, Sinbada i Mo'Nique postalo je legendarno. Mnogi se i danas sjećaju karakterističnog načina na koji je Harvey izgovarao njezino ime, što je postao jedan od zvučnih simbola te ere američke televizije.

Rođena kao Chiquita Renee Shepard 15. srpnja 1951. u Tyleru u Teksasu, svoj put u svijetu zabave započela je puno prije Apolla. Diplomirala je poslovnu administraciju na prestižnom Sveučilištu Howard, gdje je bila među deset posto najboljih studenata u svojoj klasi. Još tijekom studija postala je jedna od osnivačica plesne skupine D.C. Repertory Dance Company, s kojom je nastupala diljem svijeta, uključujući i Svjetski festival crnačke umjetnosti u Lagosu u Nigeriji.

Njezin talent odveo ju je na daske Broadwaya, gdje je tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina ostvarila zapažene uloge u mjuziklima kao što su 'Bubbling Brown Sugar', 'Reggae', 'Your Arms Too Short to Box With God' i 'Porgy and Bess'. Pojavila se i u kultnom filmu 'The Wiz' iz 1978. godine. Paralelno s angažmanom u Apollu, gradila je i glumačku karijeru, pojavljujući se u popularnim serijama poput 'A Different World', 'Baywatch', 'NYPD Blue' i, u novije vrijeme, 'Uvod u anatomiju'.

Osim impresivne karijere, Kiki Shepard ostavila je dubok trag i kao humanitarka. Nakon što je brat bliske prijateljice preminuo od anemije srpastih stanica, bolesti koja nerazmjerno pogađa afroameričku zajednicu, posvetila je svoj život podizanju svijesti o tom teškom stanju.

Godine 2006. osnovala je zakladu The K.I.S. Foundation, koja je pružala podršku oboljelima, organizirala edukativne programe i prikupljala sredstva za istraživanje. Njezini humanitarni događaji, poput turnira u golfu i kuglanju, redovito su okupljali brojne poznate osobe, a njezina strast i predanost ovom cilju postali su jednako važan dio njezine ostavštine kao i televizijska karijera.

Vijest o njezinoj iznenadnoj smrti šokirala je javnost. Samo nekoliko dana ranije, 8. ožujka, bila je počasna gošća na događaju povodom Međunarodnog dana žena u Los Angelesu. Njezin bliski prijatelj, slavni frizer Elgin Charles, s kojim je dijelila prijateljstvo dugo četiri desetljeća, među prvima se oprostio od nje emotivnom objavom.

- Teška i slomljena srca procesuiram iznenadni odlazak moje drage prijateljice, legendarne Kiki Shepard - napisao je Charles, opisujući njezin odlazak kao 'krađu vremena koja ostavlja bol koju riječi jedva mogu dotaknuti'.