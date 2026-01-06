Umrla je glumica iz 'Mrak filma'

Američka bodybuilderica i glumica Jayne Trcka, koja je ostavila upečatljiv trag ulogom stroge profesorice tjelesnog odgoja Miss Mann u kultnoj horor parodiji 'Mrak film', preminula je u 63. godini. Njezino beživotno tijelo pronađeno je u njezinu domu u San Diegu, a okolnosti smrti još uvijek su obavijene velom tajne i predmet su istrage.

Vijest o smrti potvrdio je njezin sin, navodeći da je preminula još 12. prosinca.

Detalji o njezinoj smrti počeli su izlaziti na vidjelo nakon što ju je zabrinuta prijateljica pronašla u njezinu domu. Kako se Jayne danima nije javljala na pozive, prijateljica je odlučila provjeriti što se događa i zatekla ju je bez svijesti u kuhinji. Odmah je pozvala hitnu pomoć, ali medicinski tim je po dolasku na mjesto događaja mogao samo proglasiti smrt.

Iako je njezin sin izjavio kako nije imao saznanja o bilo kakvim prethodnim bolestima ili zdravstvenim problemima koji bi mogli objasniti iznenadnu smrt, Ured medicinskog istražitelja okruga San Diego otkrio je zabrinjavajuće detalje. Glasnogovornik je za američke medije potvrdio da se smrt istražuje, ali i dao kratku izjavu koja je potaknula brojna nagađanja.

​- Na tijelu je bilo tragova traume, ali u ovom trenutku ne možemo utvrditi uzrok smrti - rekao je glasnogovornik za The U.S. Sun.

Zbog ovih navoda, službeni uzrok smrti vodi se kao 'neutvrđen' dok se istraga ne završi.

Jayne Trcka rođena je 27. veljače 1963. godine u Saint Paulu u Minnesoti. Od malih nogu pokazivala je interes za sport, baveći se gimnastikom, plesom i ronjenjem. Presudan trenutak u njezinu životu dogodio se 1986. godine, kada se preselila u San Diego i prvi put počela trenirati s utezima. Ta odluka promijenila je tijek njezina života.

Već dvije godine kasnije, 1988., započela je natjecateljsku karijeru u bodybuildingu. Njezina predanost i nevjerojatna tjelesna transformacija donijeli su joj brojne uspjehe. Osvojila je prvo mjesto na prvenstvu države Kalifornije 1997. godine, a godinu kasnije i na prestižnom natjecanju Junior Nationals. Uspjeh je ponovila i 2004. godine na prvenstvu Los Angelesa.

Krajem devedesetih donijela je veliku životnu odluku. Napustila je posao poštanske službenice kako bi se u potpunosti posvetila fitnessu i postala certificirani osobni trener. Njezina pojava krasila je naslovnice i stranice najpoznatijih fitness časopisa kao što su Flex, MuscleMag International i Iron Man, čime je učvrstila svoj status jedne od najprepoznatljivijih figura u svijetu bodybuildinga.

Kasnije je svoju karijeru proširila i na glumačke vode. Njezina prva i najzapamćenija uloga bila je ona profesorice tjelesnog Miss Mann u komediji 'Mrak film' iz 2000. godine. U kratkoj, ali urnebesnoj sceni s glavnom glumicom Annom Faris, Trcka je svojim mišićavim izgledom i komičnim nastupom stvorila jedan od nezaboravnih trenutaka u filmu koji je postao svjetski hit.

Ta joj je uloga otvorila vrata za druge projekte. Pojavila se u televizijskim serijama poput 'The Drew Carey Show' i 'Whose Line Is It Anyway?', kao i u nekoliko niskobudžetnih filmova.

Njezina svestranost došla je do izražaja i 2010. godine, kad se pojavila u spotu za pjesmu 'Telephone' Lady Gage i Beyoncé, gdje je glumila jednu od zatvorskih čuvarica. U kasnijim godinama života povukla se iz svijeta glume i bodybuildinga te je, kako prenose američki mediji, radila kao agentica za nekretnine u Kaliforniji.

