Umrla supruga bivše zvijezde serije 'Uvod u anatomiju'

Bivša zvijezda serije 'Uvod u anatomiju', Isaiah Washington, ovog je vikenda otkrio tužnu vijest. Njegova supruga Jenisa Maria Garland, s kojom je bio u braku 29 godina, preminula je u lipnju prošle godine nakon teškog moždanog udara.

Glumac je na Instagramu podijelio crno-bijelu fotografiju svoje pokojne supruge i obožavateljima objasnio što se točno dogodilo. Jenisa je iznenada kolabirala krajem svibnja, a preminula je devet dana kasnije.

- Da, glasine su točne. Moja draga supruga s kojom sam proveo 29 godina iznenada je kolabirala 31. svibnja 2025. i preminula 9. lipnja 2025. godine. Bio je to ogroman šok za mene i cijelu našu obitelj - napisao je Washington.

Uzrok smrti bio je masivni hemoragijski moždani udar od kojeg se nikad nije oporavila. Zbog tog tragičnog iskustva, glumac je iskoristio priliku kako bi upozorio sve pratitelje na važnost ranog prepoznavanja opasnih simptoma.

- Slušajte me svi, neke glavobolje nisu samo glavobolje ili migrene, one mogu biti puno gore i znak upozorenja. Napravite snimanje mozga ako možete i shvatite te glavobolje ozbiljno - stoji u njegovoj emotivnoj objavi.

Mnoge je iznenadilo što je glumac čekao 16 mjeseci kako bi podijelio ovu vijest sa svijetom. Pojasnio je kako je to učinio iz poštovanja prema svojoj supruzi, koja je oduvijek bila izrazito privatna osoba i uspješno se držala podalje od reflektora Hollywooda, unatoč njegovoj slavi koju je stekao u popularnoj drami.

Par se upoznao na večeri u Los Angelesu, a vjenčali su se na Valentinovo 1996. godine, dok je on tek gradio karijeru na malim ekranima, prenosi US Magazine. Iza sebe je ostavila troje djece, sinove Tyme i Isaiaha V te kćer Iman.

U intervjuu iz 2022. godine, Washington je iskreno priznao kako su ga brak i očinstvo potpuno promijenili. Tad je otkrio da je zbog obitelji često pažljivo birao i odbijao uloge jer je u svakom trenutku želio biti dobar primjer svojoj djeci.