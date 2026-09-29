Zgodni doktor iz serije 'Uvod u anatomiju' Williams dobio treće dijete, prvo sa novom suprugom

Zvijezda popularne medicinske serije 'Uvod u anatomiju' ponovno slavi dolazak prinove. Američki glumac Jesse Williams i njegova supruga, španjolska glumica Alejandra Onieva, postali su roditelji svog prvog zajedničkog djeteta.

Williams (45) potvrdio je sretne vijesti putem društvenih mreža. U objavi na Instagramu glumac je rekreirao scenu iz kultnog filma Spikea Leeja iz 1989. godine, Do the Right Thing. U kratkom videu glumac otvara hladnjak koji su u potpunosti ispunili dječjim bočicama, dok se u pozadini jasno čuju glasovi ljudi koji govore španjolski jezik. Onieva (34) inače dolazi iz Španjolske, a par često provodi vrijeme na relaciji između Sjedinjenih Američkih Država i Europe.

Prilikom rekreacije filmske scene, glumac je izgovorio prilagođeni tekst koji je nasmijao njegove pratitelje.

​- Engleski! Engleski, u redu, želim da moj sin govori engleski. Dovoljno je loše što se već zove Hector - izgovorio je glumac u videu.

Riječ je o dječaku kojem su roditelji dali ime Hector, a koji je na svijet stigao sredinom rujna. Vijest o trudnoći prvi su put objavili u svibnju.

Onieva je tada na svom Instagram profilu podijelila nekoliko fotografija na kojima je ponosno pokazala trudnički trbuh. Uz fotografije je samo kratko napisala "Vida", što na španjolskom znači život. Nedugo nakon toga, fotoreporteri su ih snimili tijekom šetnje u Los Angelesu. Glumica je tada nosila traperice u kobaltno plavoj boji i pripadajuću jaknu, dok je Williams hodao uz nju u opuštenom izdanju.

39th Annual People's Choice Awards at Nokia Theatre L.A. Live | Foto: BT1/PIXSELL

Williams i Onieva upoznali su se tijekom 2025. godine u Italiji, gdje su oboje radili na snimanju serije Hotel Costiera. Onieva je domaćoj publici najpoznatija po ulogama u španjolskoj telenoveli Tajna starog mosta te popularnoj Netflixovoj seriji Visoko more.

Njihova veza brzo se razvijala, a par je ranije ove godine organizirao tajno vjenčanje daleko od očiju javnosti. Oboje iznimno cijene svoju privatnost te vrlo rijetko dijele detalje iz osobnog života, zbog čega su obožavatelji bili iznenađeni kada su saznali za brak, a potom i za trudnoću.

Iako je ovo prvo dijete za Alejandru Onievu, Williams već ima dvoje djece iz prethodnog braka s Aryn Drake-Lee. Bivši supružnici imaju kćer Sadie koja ima jedanaest godina te sina Maceoa koji ima deset godina.

*uz korištenje AI-ja

