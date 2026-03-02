Potvrđen je službeni uzrok smrti Erica Danea, zvijezde serija 'Uvod u anatomiju' i 'Euforija'

Sad je i službeno poznato od čega je 19. veljače preminuo glumac Eric Dane. Zvijezda serija 'Uvod u anatomiju' i 'Euforija', koji nas je napustio u 54. godini, preminuo je od zatajenja disanja. Prema smrtovnici do koje je došao časopis People, zatajenje disanja navedeno je kao neposredni uzrok smrti. Do toga je, međutim, dovela amiotrofična lateralna skleroza (ALS), teška neurodegenerativna bolest s kojom se glumac borio posljednjih deset mjeseci života.

Svoju je dijagnozu podijelio u travnju prošle godine i zahvalio je na podršci obitelji dok su se pripremali za 'novo poglavlje'. Unatoč teškim vijestima, glumac je pokazao nevjerojatnu snagu te se vratio na snimanje treće sezone popularne HBO-ove serije 'Euforija' samo četiri dana nakon objave.

Foto: TheImageDirect.com

Prvi znakovi bolesti, kako je kasnije otkrio u jednom intervjuu, pojavili su se kao neobična slabost u desnoj ruci.

​- U to vrijeme nisam previše razmišljao o tome. Mislio sam da sam možda previše tipkao ili da mi je ruka jednostavno umorna. Ali nekoliko tjedana kasnije, primijetio sam da se stanje pogoršalo - ispričao je za 'Good Morning America'.

Iako pacijenti s ALS-om nakon dijagnoze u prosjeku žive između dvije i pet godina, Daneovo se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. To je postalo očito već u siječnju ove godine, kad je morao otkazati sudjelovanje na humanitarnoj večeri organizacije ALS Network, gdje je trebao primiti nagradu za zagovornika godine, 'zbog fizičkih realnosti ALS-a'.

Foto: KEVIN MOHATT/REUTERS

Čim mu je dijagnosticirana bolest, Dane je svoju slavu iskoristio kako bi postao jedan od najglasnijih boraca za podizanje svijesti o ALS-u, poznatom i kao Lou Gehrigova bolest. Odlučno se posvetio borbi za pronalaženje lijeka i pružanje podrške drugima koji se suočavaju s istom dijagnozom.

​- Imperativ je da podijelim svoje putovanje s što više ljudi jer osjećam da se moj život više ne tiče samo mene - rekao je jednom prilikom i priznao da ga je vlastita snaga iznenadila.

​- Nemam razloga biti dobro raspoložen bilo koji dan, mislim da mi nitko ne bi zamjerio da odem u spavaću sobu, zavučem se pod plahtu i sljedeća dva tjedna provedem plačući. Bio sam ugodno iznenađen kad sam shvatio da nisam takav.

Upravo je tu njegovu borbenu i nesebičnu stranu naglasila i njegova obitelj u priopćenju.

- Tijekom svog putovanja s ALS-om, Eric je postao strastveni zagovornik podizanja svijesti i istraživanja, odlučan da napravi razliku za druge koji se suočavaju s istom borbom. Duboko će nam nedostajati i zauvijek ćemo ga se s ljubavlju sjećati. Eric je obožavao svoje obožavatelje i vječno je zahvalan na izljevu ljubavi i podrške koju je primio - stoji u priopćenju koje su objavili nakon njegove smrti.

Iza sebe je ostavio suprugu, glumicu Rebeccu Gayheart, i njihove dvije kćeri, Billie Beatrice (15) i Georgiju Geraldine (14).

Foto: Supplied by Capital Pictures