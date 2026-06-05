Umro Anthony Head, zvijezda serije 'Buffy, ubojica vampira'

Britanski glumac Anthony Head, čije su uloge obilježile generacije gledatelja, od mudrog mentora Ruperta Gilesa u kultnoj seriji "Buffy, ubojica vampira" do beskrupuloznog Ruperta Manniona u hitu "Ted Lasso", preminuo je u 73. godini.

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Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest, navevši da je preminuo mirno u svom domu od komplikacija uzrokovanih upalom pluća. Njegova karijera trajala je gotovo pet desetljeća, a iza sebe je ostavio brojne kolege i obožavatelje.

Postao popularan nakon reklame za kavu

Anthony Stewart Head rođen je 20. veljače 1954. u londonskom Camden Townu. Gluma mu je bila u krvi; otac mu je bio redatelj dokumentaraca, a majka glumica. Karijeru je započeo u kazalištu, a televizijski debi dogodio se 1978. u seriji "Enemy at the Door".

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Široj britanskoj javnosti postao je poznat kasnih 1980-ih kroz iznimno popularnu seriju reklama za Nescafé Gold Blend kavu. Te reklame, koje su pratile ljubavnu priču dvoje susjeda, postale su kulturni fenomen.

Ipak, svjetsku slavu stekao je 1997. godine ulogom Ruperta Gilesa, knjižničara i mentora glavne junakinje u američkoj seriji "Buffy, ubojica vampira". Tijekom najintenzivnijeg snimanja serije živio je u Sjedinjenim Državama, dok je njegova obitelj ostala u Velikoj Britaniji. Izjavio je kako je seriju kao član glavne postave napustio nakon pete sezone upravo kako bi više vremena proveo s obitelji, posebno s mlađom kćeri, no nastavio se pojavljivati kao gost do samog kraja serijala 2003. godine.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Mnogo zapaženih uloga

Nakon ere "Buffy", Head je nastavio nizati zapažene uloge koje su demonstrirale njegovu glumačku svestranost. Britanskoj publici ostao je u sjećanju kao premijer u popularnoj humorističnoj seriji "Mala Britanija" (Little Britain) od 2003. do 2006. godine.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Ubrzo je uslijedila još jedna značajna uloga u fantastičnom žanru, ona kralja Uthera Pendragona u BBC-jevoj uspješnici "Merlin", gdje je glumio od 2008. do 2012. Pojavio se i u filmu "Željezna lady" kao Geoffrey Howe te u manjoj ulozi u filmu "Sweeney Todd" Tima Burtona. Njegov prepoznatljivi duboki bariton i autoritativna pojava učinili su ga idealnim za uloge moćnih i često moralno kompleksnih likova, a glas je posuđivao i za naracije dokumentaraca te uloge u videoigrama. Svoj pjevački talent spojio je u kultnom horor mjuziklu "Repo! The Genetic Opera".

Posljednjih godina, publika diljem svijeta ponovno ga je zamijetila u nagrađivanoj seriji "Ted Lasso". U njoj je maestralno odigrao Ruperta Manniona, šarmantnog, ali manipulativnog bivšeg vlasnika nogometnog kluba Richmond, lika kojeg su gledatelji voljeli mrziti. Za tu je ulogu, zajedno s ostatkom glumačke postave, bio nominiran za nagradu Ceha filmskih glumaca.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Umjetnost mu je bila u krvi

Head potječe iz obitelji duboko ukorijenjene u svijetu umjetnosti. Otac Seafield bio je redatelj dokumentaraca, a majka Helen Shingler cijenjena glumica. I njegov stariji brat Murray Head poznati je glumac i pjevač.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Zanimljivo je da su obojica braće, u različitim postavama, igrali istu ulogu u mjuziklu "Chess" na West Endu. Obrazovao se na prestižnoj Londonskoj akademiji za glazbu i dramsku umjetnost (LAMDA). Unatoč velikom uspjehu u SAD-u, ostao je vezan za Veliku Britaniju.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Živio je u Bathu sa svojom dugogodišnjom partnericom Sarah Fisher, s kojom je bio od 1982. godine. Zajedno su imali dvije kćeri, Emily i Daisy, koje su obje uspješno krenule roditeljskim stopama i postale glumice. U izjavi povodom njegove smrti, kćeri su napisale:

- Bila je, i zauvijek će biti, čast i privilegija biti njegove kćeri i iz prve ruke svjedočiti utjecaju koji su on i njegov rad imali na mnoge.

*uz korištenje AI-ja