Umro frontmen grupe Village People i koautor hita YMCA

Victor Willis, frontmen grupe Village People, preminuo je u utorak, dan prije svog 75. rođendana, objavljeno je na Facebook stranici Village Peoplea.

- S velikom tugom javljamo da je preminuo Victor Willis, pjevač grupe Village People. Victor je preminuo u ponedjeljak, 30. lipnja 2026., nakon kratke, ali agresivne bolesti. Molimo da se poštuje privatnost obitelji - stoji u kratkoj objavi.

Frontmen jedne od najpopularnijih disco grupa i koautor hitova YMCA, Go West i In The Navy, rođen je u Teksasu 1. srpnja 1951. godine.

Village People osnovao je 1977. godine skupa s francuskim producentima Jaquesom Moralijem i Henrijem Belolom. Inspiraciju su pronašli u atmosferi njujorške četvrti Greenwich Village, tadašnjeg središta LGBTQ+ zajednice i noćnog života. Bend je od početka bio zamišljen kao konceptualni projekt, s članovima koji su utjelovljivali prepoznatljive arhetipove "muževnosti" – policajca, kauboja, građevinskog radnika, vojnika, motociklista i Indijanca.

Foto: SDB/ZOJ

Willis je naizmjenično glumio policajca i mornara. Bend je napustio 1980. godine i godinama se sudski sporio oko prava na pjesme koje je napisao. Godine 2017. vraća se u Village People, a u siječnju 2025. izvodi YMCA na predinauguracijskom skupu američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše BBC.

Iako ih se u početku smatralo prolaznim disco projektom, Village People postao je svjetski fenomen, a njihova pjesma YMCA je 2010. godine uvrštena u National Recording Registry američke Library of Congress kao djelo od posebnog kulturnog, povijesnog i estetskog značaja.