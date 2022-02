Glazbenik Mark Lanegan koji je bio poznat po radu u bendovima Screaming Trees, Queens of the Stone Age i The Gutter Twins, preminuo je u 57. godini života.

Vijest o smrti glazbenika objavljena je na društvenoj mreži Twitter na njegovom profilu.

- Voljeni pjevač, tekstopisac, autor i glazbenik, imao je 57 godina, a iza njega je ostala supruga Shelley. U ovom trenutku nisu dostupne nikakve druge informacije. Obitelj moli sve da u ovom trenutku poštuju njihovu privatnost - pisalo je u objavi, a svijet je napustio u svom domu u Killarneyu u Irskoj, gdje je živio posljednjih godina.

Svoju karijeru Lanegan je započeo prije više od 30 godina u američkom bendu Screaming Trees. Talentirani glazbenik zatim se pridružio Queens of the Stone Age. Kasnije se posvetio svojoj solo karijeri iako je nastavio suradnju s bendom.

Iza njega su ostale brojne glazbene suradnje, a njegovi kolege šokirani su viješću o smrti talentiranog glazbenika.