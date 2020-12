Me\u0111u ostalim, glumio je u filmu 'Sokol ga nije volio' na\u0161eg redatelja\u00a0Branka\u00a0Schmidta (63).

- Bolest je stvar koju trebamo normalno tretirati. Moja obitelj me podr\u017eava i imam sre\u0107u da me lije\u010de\u00a0sjajni doktori.\u00a0Ne pla\u0161im se smrti jer mislim da sam besmrtan, a jedino me brine \u0161to mo\u017eda ne\u0107u sti\u0107i ne\u0161to uraditi - rekao je nedavno.

- Mo\u017eda ne\u0107u sti\u0107i ispri\u010dati se\u00a0svima prema kojima sam pogrije\u0161io\u00a0i mo\u017eda ne\u0107u sti\u0107i pomo\u0107i svojoj djeci. Imam dvije odrasle k\u0107erke i dvoje mla\u0111e djece, kao i unuku. \u017delio\u00a0bih samo zbog njih biti jo\u0161 prisutan. Vjerujem da ljudi koji boluju od te\u0161ke bolesti ostatak svog \u017eivota trebaju provesti\u00a0radosno - dodao je.