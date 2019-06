Umro hrvatski Tarzan: Spavao s tigrom, bio zvijezda filmova...

Stjepan Steve Šipek, hrvatski glumac koji se proslavio ulogama Tarzana u filmovima španjolsko-talijanske koprodukcije, preminuo je 23. lipnja u 78. godini u bolnici u Sjevernoj Floridi, piše Palmbeachpost. Nikada nije prežalio, kako piše, gubitak svoje oaze s divljim životinjama u Loxahatcheeu iz koje je pobjegao njegov bengalsko-sibirski tigar Bobo kojeg su 2004. morali usmrtiti.

Šipek je rođen u Igrišću u blizini Zaboka. Najraniju mladost proveo je kod obitelji u Rakitju pokraj Svete Nedelje gdje je bio udomljen, piše Jakovlje.com. Kao dječak gledao je filmove u kojima je Johnny Weissmuller glumio Tarzana sanjajući da ga i on jednom utjelovi i ima svog lava. Stjepan je bio po zanimaju strojobravar, a sa 17 godina prihvatio je poziv majke koja je živjela u Kanadi i tamo proveo pet godina. Bavio se hrvanjem, a kao vrstan plivač pobijedio je u maratonu gdje je preplivao jezero Ontario.

Iz Kanade se preselio u Miami na Floridi gdje je snažnom građom privukao filmske producente. Otkrio ga je slučajno Rene Martins 1964. na hrvačkom meču. Tada je započela njegova glumačka karijera...

Proslavio se ulogama Tarzana u filmovima španjolsko-talijanske koprodukcije. Ovisno o regiji u kojoj je film premijerno prikazivan Šipek je imao drugačije ime. U većini zemalja je bio poznat kao Steve Hawkes, u Španjolskoj kao Luis Barcenas.

Tijekom snimanja filma 'Tarzan in the Golden Grotto' spasio je život mladuncu lava kojega je davila zmija. Od tog trenutka razvio je poseban odnos s lavićem Samsonom kojem je pružio dom. Film je bio iznimno popularan pa je glumio i u njegovom nastavku 'Tarzan and the Brown Prince'. Na snimanju ovog filma 1970. dogodila se nesreća. Vatra se otela kontroli dok su Stjepan i glumica Kitty Swan (76) bili vezani za drvo. Navodno je lav Samson prošao kroz vatru i spasio Šipeka, piše Jakovlje.com.

Šipek i Svan bili su ozlijeđeni, a on je imao opekline na 90% tijela i bio je na 45 operacija presađivanja kože.

Samsonovo spašavanje Šipeka je potaknulo da život posveti zaštiti životinja. Dobio je licencu i osnovao je utočište za 'velike mačke' u gradu Loxahatchee na Floridi.

Njegovo utočište kroz godine pružilo je dom više od 100 'velikih mačaka' uključujući i Samsona koji je živio 23 godine. Neke od životinja bile su spašene iz zooloških vrtova ili od vlasnika koji su ih zlostavljali. U utočištu su živjeli tigrovi, lavovi, leopardi, pantere, pume…Stjepan se hvalio kako je sa svojim tigrom ležao u krevetu.

Tigar Bobo pobjegao je 2004., a nakon potjere ustrijelila ga je policija s pet metaka u glavu. Nekoliko godina kasnije Šipek je izgubio licencu, a njegove životinje udomljene su u drugim utočištima za životinje gdje ih je Šipek redovito posjećivao. Tigar je navodno 'terorizirao' cijelo susjedstvo.

- Moj voljeni Bobo je morao umrijeti jer mi nisu dopustili da ga ja dovedem kući. Srce mi je slomljeno - rekao je tada glumac.

Stjepan je bio dvije godine u braku s Dianne Marilyn Rowe, a od 1971. do 1983. bio je oženjen s Francesom Gruttom.

