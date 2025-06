Umro je Devin Harjes, glumac iz serija 'Daredevil', 'Gothman', 'Boardwalk Empire' i drugih...

Američki glumac Devin Harjes, poznat po ulogama u televizijskim serijama poput 'Boardwalk Empire', 'Daredevil' i 'Gotham', preminuo je 27. svibnja u New Yorku nakon borbe s karcinomom. Imao je 41 godinu. Vijest o njegovoj smrti objavljena je putem osmrtnice na njegovoj službenoj internetskoj stranici, a njegov predstavnik potvrdio je za časopis People da mu je bolest dijagnosticirana početkom ove godine.

Najveću prepoznatljivost Harjes je stekao ulogom slavnog boksača Jacka Dempseya u drugoj sezoni serije 'Boardwalk Empire', gdje se pojavio u dvije epizode. U seriji 'Manifest' utjelovio je Petea Baylora, člana bande Meth Heads, kroz devet epizoda. Kao Oscar, bolničar iz zatvora Rikers Island, pojavio se u Marvelovoj seriji 'Daredevil', dok je u seriji 'Gotham' igrao ulogu bankovnog čuvara

Foto: Profimedia

Tijekom karijere Harjes se pojavio i u serijama 'Blue Bloods', 'Orange Is the New Black', 'Elementary' i 'FBI'. Rođen je u srpnju 1983. u teksašku gradu Lubbocku. Iako je isprva bio zaljubljen u brigu o životinjama, posebice konjima, odlučio je životnu strast pronaći u glumi.

Prve korake napravio je na kazališnim daskama Dallasa i Fort Wortha, nakon čega se preselio u New York, gdje je radio na studentskim filmovima, off-Broadway produkcijama i nezavisnim projektima.

Jedna od zapaženijih filmskih uloga bila mu je u nezavisnom filmu 'The Forest is Red', za koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca na Tolentino International Film Festivalu u Italiji. Glumio je i u filmu 'The Boyz of Summer'.Iza Devina Harjesa ostali su roditelji Randy i Rosanne Harjes te sestra Trich Harjes.