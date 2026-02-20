Obavijesti

IMAO TEK 53 GODINE

Umro Eric Dane, bio je 'Doktor Zgodni' u Uvodu u anatomiji

Foto: Reuters

Tijekom proteklih mjeseci, Dane je redovito izvještavao o svojoj borbi s progresivnom neurodegenerativnom bolešću, otkrivajući kako mu je preostala samo jedna funkcionalna ruka te kako ga tjelesna snaga polako napušta.

Glumac Eric Dane preminuo je u 54. godini života nakon teške borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), izvijestio je TMZ. Preminuo je u četvrtak navečer u bolnici u Los Angelesu, okružen suprugom, kćerima, prijateljima i rodbinom.

Zvijezda serije "Uvod u anatomiju" objavio je još u travnju 2025. godine da mu je dijagnosticiran ALS. Objasnio je kako je put do točne dijagnoze bio iscrpljujuć. Mjesecima je išao od jednog specijalista do drugog, obavljajući brojne pretrage, sve dok mu neurolog konačno nije priopćio tešku vijest.

EXCLUSIVE: Eric Dane is Spotted in a Wheelchair as He Leaves Toronto International Airport.
Foto: TheImageDirect.com

DOKTOR 'ZGODNI' Teška bolest poznatog glumca iz 'Uvoda u anatomiju': 'Borit ću se do posljednjeg daha'
ALS, poznat i kao Lou Gehrigova bolest, bolest je živčanog sustava koja utječe na živčane stanice u leđnoj moždini i mozgu. Prema klinici Mayo, bolest se s vremenom pogoršava i uzrokuje gubitak kontrole nad mišićima, a poznati lijek za nju ne postoji.

‘Bad Boys: Ride or Die’ Los Angeles Premiere
Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A

Unatoč teškoj bolesti, Eric je ustrajao u poslu te je čak snimio treću i posljednju sezonu HBO-ove hit serije "Euforija". Posljednji put je viđen u javnosti na proslavi svog 50. rođendana 2022. godine.

