Umro je gitarist Srebrnih krila

Nakon duge i teške bolesti u 71. godini preminuo je Davor Jelavić Dado, gitarist koji je sa Srebrnim krilima svirao od samih početaka. Vijest je za tportal potvrdio njegov dugogodišnji suradnik i prijatelj Vlado Kalember.

- Dado kojeg smo zvali Žuti bio je jedan od najomiljenijih članova, ljubimac svih nas. Bio čudo od dobrote. Od svih ljudi koji su prošli kroz bend, on je uvijek bio najposebniji, izvan kategorije - rekao je Kalember te dodao kako je Dado preminuo jutros u 9 sati.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Davor je uz Vladu Kalembera svirao od prve postave grupe 1978. godine Srebrna krila. Iza njega su ostali supruga Jasna, kći Kornelija i dvoje unučadi.