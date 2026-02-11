Umro je James Van Der Beek, zvijezda serije 'Dawson's Creek'

Američki glumac James Van Der Beek, koji je stekao svjetsku slavu ulogom sanjara Dawsona Leeryja u kultnoj tinejdžerskoj seriji 'Dawson's Creek', preminuo je u 49. godini. Glumac je umro u srijedu ujutro u svom domu u Teksasu, okružen obitelji, nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga Kimberly Van Der Beek.

- Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Mnogo je toga što želimo podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Doći će i ti dani. Za sada molimo za mir i privatnost dok žalujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem - stoji u priopćenju obitelji.

Karijera Jamesa Van Der Beeka lansirana je 1998. godine, kad je s dvadeset godina dobio glavnu ulogu u seriji 'Dawson's Creek'. Serija je postala globalni fenomen, a on i ostatak glumačke postave, uključujući Katie Holmes, Joshuu Jacksona i Michelle Williams, postali su ikone generacije. Uspjeh serije otvorio mu je vrata Hollywooda, a uslijedile su zapažene uloge u filmovima kao što su sportska drama Varsity Blues (1999.) i crna komedija Pravila privlačnosti (2002.).

Glumcu je u kolovozu 2023. godine dijagnosticiran treći stadij kolorektalnog karcinoma, ali svoju je borbu odlučio voditi daleko od očiju javnosti. S dijagnozom je izašao pred svoje obožavatelje tek u studenom 2024. godine, kad je otkrio s čime se suočava. Vijest je šokirala mnoge, budući da je Van Der Beek bio poznat po aktivnom i zdravom načinu života. Prvi simptomi koje je primijetio bile su promjene u probavi, koje je isprva pripisivao konzumaciji kave. No, kako su se simptomi nastavljali, potražio je liječničku pomoć, a kolonoskopija je otkrila tešku dijagnozu.

U svom prvom televizijskom intervjuu nakon objave, za Good Morning America, priznao je koliko ga je dijagnoza potresla.

​- Iskreno, bio sam u šoku. Mislio sam da radim sve što trebam. Bio sam u nevjerojatnoj kardiovaskularnoj formi, jeo sam ono što sam smatrao zdravim. Stvarnost da će se sve to promijeniti i krenuti drugačijom putanjom isprva se činila kao noćna mora iz koje se ne mogu probuditi - rekao je tad.

Iako je bio optimističan, priznao je i trenutke slabosti.

​- Devedeset posto vremena razmišljao sam kako će mi ovo iskustvo dodati još mnogo sretnih godina u život, no onih deset posto vremena bio sam uplakana, prestravljena olupina, što je, osjećam, prilično dobar postotak - povjerio se.

Nakon što je javno progovorio o svojoj bolesti, Van Der Beek je postao glasan zagovornik rane detekcije i preventivnih pregleda, posebice među mlađom populacijom. Njegova priča dodatno je skrenula pozornost na zabrinjavajući porast stope kolorektalnog karcinoma kod osoba mlađih od 55 godina, trend na koji je upozoreno i nakon prerane smrti glumca Chadwicka Bosemana 2020. godine.

Kako bi pokrio visoke troškove liječenja i pomogao drugim obiteljima koje se suočavaju s istom dijagnozom, krajem 2025. godine organizirao je aukciju memorabilija iz svojih najpoznatijih projekata, uključujući predmete sa seta Dawson's Creeka i Varsity Bluesa. Podršku mu je pružio i kolega glumac Paul Walter Hauser, koji je pokrenuo kampanju za prikupljanje sredstava za njegovo liječenje.

Tijekom najtežih trenutaka, Van Der Beek je isticao kako mu je najveća podrška bila njegova obitelj. Sa suprugom Kimberly, poslovnom savjetnicom, vjenčao se 2010. godine i zajedno su imali šestero djece. Svoju suprugu često je nazivao 'svojom stijenom'. Bolest ga je, kako je rekao, primorala da nauči primati pomoć.

​- Bio sam na liječenju, pa više nisam mogao biti suprug koji pomaže svojoj ženi. Nisam više mogao biti otac koji podiže svoju djecu i stavlja ih u krevet. Nisam mogao biti hranitelj jer nisam radio. Ako sam samo premršav, slab čovjek, sam u stanu s rakom, što sam onda ja? - pitao se u jednom od svojih emotivnih obraćanja, dodavši kako ga je to iskustvo naučilo da je njegova vrijednost puno dublja od uloga koje je igrao u životu, bilo kao glumac, suprug ili otac.

Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly te četvero kćeri i dva sina.

