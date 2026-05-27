Umro je Pierre Deny, glumac iz hit serije 'Emily u Parizu'

Moj tata, kralj glumaca, kralj tata, kralj muškaraca, napustio nas je jučer, mirno, bez patnje, nakon tri godine borbe s tom prokletom Charcotovom bolešću. Toliko sam te voljela. I toliko te volim. Kakva snaga, kakvo dostojanstvo, kakav čovjek. Tvoja obitelj i prijatelji bili su uz tebe do samog kraja, okružujući te svom ljubavlju koju smo ti mogli pružiti. Bio si najljepša osoba na svijetu. Živjet ćeš zauvijek u mom srcu, napisala je shrvana Jeanne Deny u emotivnoj objavi na društvenim mrežama, kojom se oprostila od svog oca, francuskog glumca Pierrea Denyja.

Pierre Denny preminuo je u 70. godini nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), teškom neurodegenerativnom bolešću poznatom i kao Charcotova bolest. Tijekom karijere ostvario je više od stotinu uloga u filmovima i serijama. Međunarodnoj publici najpoznatiji je po ulozi trećoj i četvrtoj sezoni Netflixove serije 'Emily u Parizu', gdje je glumio Louisa de Léona, izvršnog direktora modnog diva JVMA.

Osim toga, zapažene uloge ostvario je i u filmu 'Život je duga mirna rijeka' te popularnim francuskim serijama 'Une famille formidable' i 'Plus belle la vie'. ALS, odnosno amiotrofična lateralna skleroza, progresivna je bolest koja zahvaća živčane stanice u mozgu i leđnoj moždini. S vremenom dolazi do slabljenja mišića, gubitka pokretljivosti i paralize, a za bolest zasad ne postoji lijek.