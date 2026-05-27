Obavijesti

Show

Komentari 0
IMAO JE 69 GODINA

Umro je Pierre Deny, glumac iz hit serije 'Emily u Parizu'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Umro je Pierre Deny, glumac iz hit serije 'Emily u Parizu'
2
Foto: PROFIMEDIA

Francuski glumac preminuo je nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), teškom neurodegenerativnom bolešću poznatom i kao Charcotova bolest

Admiral

Moj tata, kralj glumaca, kralj tata, kralj muškaraca, napustio nas je jučer, mirno, bez patnje, nakon tri godine borbe s tom prokletom Charcotovom bolešću. Toliko sam te voljela. I toliko te volim. Kakva snaga, kakvo dostojanstvo, kakav čovjek. Tvoja obitelj i prijatelji bili su uz tebe do samog kraja, okružujući te svom ljubavlju koju smo ti mogli pružiti. Bio si najljepša osoba na svijetu. Živjet ćeš zauvijek u mom srcu, napisala je shrvana Jeanne Deny u emotivnoj objavi na društvenim mrežama, kojom se oprostila od svog oca, francuskog glumca Pierrea Denyja.

SVE JOJ STOJI FOTO Fatalna crnka 'iz Pariza' danas slavi rođendan: Biste li ju prepoznali kao plavušu?
FOTO Fatalna crnka 'iz Pariza' danas slavi rođendan: Biste li ju prepoznali kao plavušu?

Pierre Denny preminuo je u 70. godini nakon borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), teškom neurodegenerativnom bolešću poznatom i kao Charcotova bolest. Tijekom karijere ostvario je više od stotinu uloga u filmovima i serijama. Međunarodnoj publici najpoznatiji je po ulozi trećoj i četvrtoj sezoni Netflixove serije 'Emily u Parizu', gdje je glumio Louisa de Léona, izvršnog direktora modnog diva JVMA.

Pierre Deny
Foto: Supplied by LMK

Osim toga, zapažene uloge ostvario je i u filmu 'Život je duga mirna rijeka' te popularnim francuskim serijama 'Une famille formidable' i 'Plus belle la vie'. ALS, odnosno amiotrofična lateralna skleroza, progresivna je bolest koja zahvaća živčane stanice u mozgu i leđnoj moždini. S vremenom dolazi do slabljenja mišića, gubitka pokretljivosti i paralize, a za bolest zasad ne postoji lijek.

753634705
Foto: PROFIMEDIA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Saše? Pobijedio je u 1. sezoni domaćeg Big Brothera, pogledajte kako sada izgleda
PROŠLO VIŠE OD 20 GODINA

Sjećate se Saše? Pobijedio je u 1. sezoni domaćeg Big Brothera, pogledajte kako sada izgleda

Već godinama Saša Tkalčević, prvi pobjednik hrvatskog Big Brothera, živi u Švedskoj. Pogledajte kako sada izgleda...
Maja pokazala kako se zabavlja nakon prekida sa Šimom: 'Ozbiljno smo se dobro proveli'
UZ BAZEN I MORE

Maja pokazala kako se zabavlja nakon prekida sa Šimom: 'Ozbiljno smo se dobro proveli'

Naša pjevačica nedavno je potvrdila kako 'već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' te da 'svaka priča ima svoj početak i kraj'. U najnovijoj objavi na društvenim mrežama pokazala je gdje i kako uživa
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 27. svibnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026