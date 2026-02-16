Obavijesti

Show

Komentari 9
LEGENDARNI GLUMAC

Umro je Robert Duvall (95)

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Umro je Robert Duvall (95)

Glumačka ikona preminula je u svom domu, a to je potvrdila njegova supruga na društvenim mrežama. U objavi je otkrila kako je preminuo u nedjelju

Admiral

Holivudska glumačka ikona Robert Duvall umro je u svom domu u nedjelju u 96. godini. Vijest je na Facebooku potvrdila njegova supruga Luciana, koja je istaknula da je glumac preminuo mirno, okružen obitelji i ljubavlju.

Pokretanje videa...

Umro je Robert Duvall (95) 07:18
Umro je Robert Duvall (95) | Video: 24sata/Reuters

- Jučer smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo spokojno kod kuće, okružen toplinom i utjehom - napisala je.

Dodala je kako je njegova strast prema glumi bila jednaka njegovoj ljubavi prema ljudima, dobroj hrani i životu. Obitelj je zamolila javnost za privatnost dok obilježavaju uspomene na njegov život.

FILE PHOTO: Robert Duvall and wife, Luciana Duvall, arrive at the 2015 Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills
Foto: Danny Moloshok

Duvallova karijera trajala je impresivnih 70 godina, tijekom kojih je ostvario niz nezaboravnih uloga koje su obilježile povijest filma. Publika ga pamti po legendarnim nastupima u filmovima Kum, Kum II, Apokalipsa danas, Vrijeme nježnosti, Dani groma, MASH, THX 1138...

FILE PHOTO: Actor Robert Duvall arrives for the premiere of the film "A Civil Action" in Boston
Foto: Brian Snyder

Njegova sposobnost da utjelovi snažne, kompleksne i često moralno ambivalentne likove učinila ga je jednim od najcjenjenijih karakternih glumaca u Hollywoodu.

Toronto International Film Festival, film Her Smell
Foto: Hubert Boesl

Godine 1984. osvojio je Oscara za najboljeg glumca za dirljivu izvedbu u filmu 'Vrijeme nježnosti'. Ta uloga smatra se jednim od najfinijih primjera suptilne, introspektivne glume na velikom platnu.

FILE PHOTO: Actor Robert Duvall arrives at the 72nd Golden Globe Awards in Beverly Hill
Foto: Mario Anzuoni

Robert Duvall nije bio samo filmska zvijezda - bio je glumac koji je svakoj ulozi pristupao s iznimnom predanošću i poštovanjem prema ljudskoj prirodi koju je prikazivao. Njegovi likovi, od hladnokrvnih stratega do ranjivih antiheroja, ostavili su neizbrisiv trag na generacije gledatelja i filmaša.

FILE PHOTO: Actor Robert Duvall arrives for the world premiere of Widows at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto
Foto: Mark Blinch

Njegova smrt označava kraj jedne ere Hollywooda, ali i podsjetnik na bogato naslijeđe koje će živjeti kroz njegove filmove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Pobjeda Lelekica uzburkala je regiju: 'Presedan u Hrvatskoj'
NIŽU SE REAKCIJE

Pobjeda Lelekica uzburkala je regiju: 'Presedan u Hrvatskoj'

Nedugo nakon pobjede grupe Lelek, srpski portal Blic.rs objavio je na društvenim mrežama komentar koji je privukao pažnju: 'Presedan u Hrvatskoj, Srpkinja i njezin muž odnijeli pobjedu na 'Dori'!'
Velika promjena u seriji Divlje pčele večeras! Evo što će biti...
STIŽE 'NOVI' MARKO VUKAS

Velika promjena u seriji Divlje pčele večeras! Evo što će biti...

Marin Klišmanić utjelovio je Marka Vukasa, a gledatelji će ga u prvoj velikoj televizijskoj ulozi moći pratiti od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.
Grupa Lelek pobijedila na Dori
ZAVRŠILO JE NATJECANJE

Grupa Lelek pobijedila na Dori

Grupa Lelek predstavljat će nas na 70. Euroviziji u Beču s pjesmom 'Andromeda'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026