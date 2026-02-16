Holivudska glumačka ikona Robert Duvall umro je u svom domu u nedjelju u 96. godini. Vijest je na Facebooku potvrdila njegova supruga Luciana, koja je istaknula da je glumac preminuo mirno, okružen obitelji i ljubavlju.

Pokretanje videa... 07:18 Umro je Robert Duvall (95) | Video: 24sata/Reuters

- Jučer smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo spokojno kod kuće, okružen toplinom i utjehom - napisala je.

Dodala je kako je njegova strast prema glumi bila jednaka njegovoj ljubavi prema ljudima, dobroj hrani i životu. Obitelj je zamolila javnost za privatnost dok obilježavaju uspomene na njegov život.

Foto: Danny Moloshok

Duvallova karijera trajala je impresivnih 70 godina, tijekom kojih je ostvario niz nezaboravnih uloga koje su obilježile povijest filma. Publika ga pamti po legendarnim nastupima u filmovima Kum, Kum II, Apokalipsa danas, Vrijeme nježnosti, Dani groma, MASH, THX 1138...

Foto: Brian Snyder

Njegova sposobnost da utjelovi snažne, kompleksne i često moralno ambivalentne likove učinila ga je jednim od najcjenjenijih karakternih glumaca u Hollywoodu.

Foto: Hubert Boesl

Godine 1984. osvojio je Oscara za najboljeg glumca za dirljivu izvedbu u filmu 'Vrijeme nježnosti'. Ta uloga smatra se jednim od najfinijih primjera suptilne, introspektivne glume na velikom platnu.

Foto: Mario Anzuoni

Robert Duvall nije bio samo filmska zvijezda - bio je glumac koji je svakoj ulozi pristupao s iznimnom predanošću i poštovanjem prema ljudskoj prirodi koju je prikazivao. Njegovi likovi, od hladnokrvnih stratega do ranjivih antiheroja, ostavili su neizbrisiv trag na generacije gledatelja i filmaša.

Foto: Mark Blinch

Njegova smrt označava kraj jedne ere Hollywooda, ali i podsjetnik na bogato naslijeđe koje će živjeti kroz njegove filmove.