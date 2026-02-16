Glumačka ikona preminula je u svom domu, a to je potvrdila njegova supruga na društvenim mrežama. U objavi je otkrila kako je preminuo u nedjelju
Umro je Robert Duvall (95)
Holivudska glumačka ikona Robert Duvall umro je u svom domu u nedjelju u 96. godini. Vijest je na Facebooku potvrdila njegova supruga Luciana, koja je istaknula da je glumac preminuo mirno, okružen obitelji i ljubavlju.
- Jučer smo se oprostili od mog voljenog supruga, dragog prijatelja i jednog od najvećih glumaca našeg vremena. Bob je preminuo spokojno kod kuće, okružen toplinom i utjehom - napisala je.
Dodala je kako je njegova strast prema glumi bila jednaka njegovoj ljubavi prema ljudima, dobroj hrani i životu. Obitelj je zamolila javnost za privatnost dok obilježavaju uspomene na njegov život.
Duvallova karijera trajala je impresivnih 70 godina, tijekom kojih je ostvario niz nezaboravnih uloga koje su obilježile povijest filma. Publika ga pamti po legendarnim nastupima u filmovima Kum, Kum II, Apokalipsa danas, Vrijeme nježnosti, Dani groma, MASH, THX 1138...
Njegova sposobnost da utjelovi snažne, kompleksne i često moralno ambivalentne likove učinila ga je jednim od najcjenjenijih karakternih glumaca u Hollywoodu.
Godine 1984. osvojio je Oscara za najboljeg glumca za dirljivu izvedbu u filmu 'Vrijeme nježnosti'. Ta uloga smatra se jednim od najfinijih primjera suptilne, introspektivne glume na velikom platnu.
Robert Duvall nije bio samo filmska zvijezda - bio je glumac koji je svakoj ulozi pristupao s iznimnom predanošću i poštovanjem prema ljudskoj prirodi koju je prikazivao. Njegovi likovi, od hladnokrvnih stratega do ranjivih antiheroja, ostavili su neizbrisiv trag na generacije gledatelja i filmaša.
Njegova smrt označava kraj jedne ere Hollywooda, ali i podsjetnik na bogato naslijeđe koje će živjeti kroz njegove filmove.
