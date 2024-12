Umro Mark Withers, proslavila ga je uloga u seriji 'Dinastija'

Preminuo je Mark Withers, glumac poznat po ulozi Teda Dinarda u seriji 'Dinastija'. Iako je glumac preminuo prije više od tjedan dana, njegova kći potvrdila je u subotu za Variety da je umro od raka gušterače u 78. godini.

- Borio se protiv raka istom snagom i dostojanstvom koje je unosio u posao koji je radio. Stvorio je nasljedstvo puno topline, humora i posvećenosti, zajedno s nevjerojatnom sposobnošću da svaku ulogu učini nezaboravnom. Njegovi kolege, prijatelji i obožavatelji rado će se prisjećati njegovog talenta i posvećenosti industriji - poručila je Jessie Withers.

Osim uloge u Dinastiji, Withers je imao uloge u 'Wonder Woman', 'Magnum P.I.', 'The Dukes of Hazzard', 'Hart to Hart', 'Remington Steele', 'Dallas', 'L.A. Law', 'Days of Our Lives'...

Foto: imdb

Svoju televizijsku karijeru nastavio je posljednjih nekoliko godina te je glumio u serijama 'True Blood', 'Criminal Minds', 'Castle', a i u Netflixovoj uspješnici 'Stranger Things' gdje je utjelovio mrtvozornika u prvoj sezoni.