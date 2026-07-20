Umro Milenko Mile Ognjenović, legenda osječkog HNK-a

Preminuo je Milenko Mile Ognjenović, dugogodišnji glumac i legenda Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, objavila je Facebook stranica Osijek.info.

Rođen je 23. travnja 1946. u Valpovu, a gimnaziju je završio u Osijeku. Iako je studirao ekonomiju, vrlo rano shvatio je da je njegova prava životna ljubav kazalište. Član HNK-a u Osijeku postao je 1966. godine i ostao mu vjeran punih 45 godina. Na osječkoj pozornici ostvario je više od 100 uloga i odigrao više od 2000 predstava, surađujući s najuglednijim hrvatskim redateljima.

Foto: HNK Osijek

Publika ga pamti po ulogama u djelima Shakespearea, Krleže, Čehova, Brešana, Feydeaua i Machiavellija. Posebno se istaknuo kao krležijanski glumac, među ostalim u 'Gospodi Glembajevima', 'Vučjaku', 'Ledi', 'Kraljevu' i 'Putu u raj'.

Snažan trag ostavio je i u operama, operetama i mjuziklima. Mnogi ga pamte kao Grišu u 'Jalti, Jalti', Rabina u 'Guslaču na krovu' te Selim-pašu u Mozartovoj 'Otmici iz saraja'.

HNK u Osijeku oprostio se od njega 2011. godine predstavom 'Šokice'. Ognjenović je cijeli svoj radni vijek posvetio jednom kazalištu i jednom gradu te ostavio bogatu umjetničku ostavštinu i važan trag u kulturnoj povijesti Osijeka.