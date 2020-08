- Hvala ti na \u017eivotu. Volimo te, tata - poru\u010dili su mu.\u00a0Arnold je kao dje\u010dak razvio ljubav prema u\u010denju i inovacijama. Bio je vrlo dru\u017eeljubiv. Sklapao je prijateljstva \u010dak i putem radija.\u00a0

Umro otac Stevena Spielberga

Kad pogledam u PlayStation, u mobitel, u stvari poput najmanjeg kalkulatora pa sve do iPada, sjetit ću se svog oca i reći 'on i njegov tim genijalaca su sve ovo započeli', rekao je Steven ocu prije smrti

<p>Inženjer elektrotehnike <strong>Arnold Spielberg</strong>, otac slavnog filmaša <strong>Stevena Spielberga </strong>(73), preminuo je u utorak, saznaje <a href="https://variety.com/2020/film/news/arnold-spielberg-dead-dies-steven-spielberg-father-1234748936/" target="_blank">Variety</a>. Arnold je umro u dobi od 103 godine.</p><p>U trenutku smrti Steven je bio uz Arnolda. </p><p>- Ti si naše srce. Ti si naš dom. Kad pogledam u PlayStation, u mobitel, u stvari poput najmanjeg kalkulatora pa sve do iPada, sjetit ću se svog oca i reći 'on i njegov tim genijalaca su sve ovo započeli' - rekao je Steven svom ocu. </p><p>Osim Stevena, Arnold je imao i kćeri <b>Sue</b>, <strong>Anne </strong>i <b>Nancy. </b>Djecu je dobio u braku s pokojnom vlasnicom restorana <strong>Leah Adler</strong>, koja je preminula prije tri godine. Bili su u braku od 1945. do 1966. </p><p>Djeca kažu kako ih je Arnold naučio da vole istraživati, da drže noge na zemlji, ali i da posegnu za zvijezdama i uvijek gledaju gore. </p><p>- Hvala ti na životu. Volimo te, tata - poručili su mu. Arnold je kao dječak razvio ljubav prema učenju i inovacijama. Bio je vrlo druželjubiv. Sklapao je prijateljstva čak i putem radija. </p>