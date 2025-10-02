Umro Patrick Murray: Glumio je Mickeyja Pearcea u 'Mućkama'

Glumac Patrick Murray, kojeg javnost najviše poznaje po ulozi Mickeyja Pearcea iz popularne serije 'Mućke', je preminuo u dobi od 68 godina. Kako navodi britanski Mirror, Murray se ranije borio s rakom pluća, a 2023. je objavio kako je on metastazirao.

Od voljenog glumca su se oprostili i brojni fanovi 'Mućki'.

Foto: Profimedia

- Jako nas je rastužila vijest da je preminuo Patrick Murray - napisali su na 'fan pageu' popularne serije na Facebooku te dodali kako je njegov lik nasmijavao milijune ljudi diljem svijeta.

- Dalje od kamera i ekrana, Patrick je bio topla osoba, drag i uvijek svoj. U mislima smo s njegovim voljenima u ovom tužnom trenutku - poručili su.