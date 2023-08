Preminuo je prvi gitarist benda Whitesnake: 'Bernie nikada nije izgubio strast prema glazbi...'

Bernie Marsden, prvi gitarista grupe 'Whitesnake' preminuo je, a tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj. Imao je 72 godine.

- S dubokom tugom javljamo da je Bernie preminuo - započela je obitelj objavu na Instagramu pa nadodala:

- Mirno je umro u četvrtak navečer, a pored njega su bile njegova supruga Fran i kćeri Charlotte i Olivia. - napisali su.

U objavi su se osvrnuli i na njegovu ljubav prema glazbi.

- Bernie nikada nije izgubio svoju strast prema glazbi, pisanju i snimanju novih pjesama - rekla je obitelj.

Foto: Instagram

Ovaj istaknuti gitarist tvorac je hitova poput 'Fool for Your Loving', 'She’s a Woman', 'Walking in the Shadow of the Blues', 'Trouble' i 'Here I Go Again'.

Marsden je bio poznat i po velikoj privatnoj kolekciji gitara. Imao ih je preko 200. U lipnju je jedna od njih 'Gibson Les Paul Standard' iz 1959. poznata kao 'Zvijer' kratko stavljena na prodaju. Za nju je traženo preko 1,3 milijuna dolara.