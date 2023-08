Umro Robbie Robertson: Bio je osnivač rock sastava The Band i poznati gitarist Boba Dylana

Kanadski gitarist Robbie Robertson, osnivač američko-kanadskog folk i rock sastava The Band, umro je u srijedu u 81. godini u Los Angelesu nakon duge bolesti, objavio je njegov menadže, Jared Levine.

Robertson je poznat kao gitarist Boba Dylana te kao gitarist i tekstopisac grupe The Band za koju je napisao njihove najpoznatije pjesme - 'The Weight', 'The Night They Drove Old Dixie Down' i 'Up on Cripple Creek'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Rođen je 1943. u Torontu od majke Indijanke. Kao tinejdžer sudjelovao je na putujućim glazbenim festivalima, prije nego što se pridružio brojnim malim glazbenim grupama.

- Sviram gitaru toliko dugo da se ne sjećam kada sam počeo - rekao je jednom za časopis Rolling Stone.

Šezdesetih godina prošloga stoljeća osnovao je grupu - koju će na kraju nazvati The Band - s Levonom Helmom na bubnjevima, Garthom Hudsonom na klavijaturama i saksofonu, Richardom Manuelom na klaviru te Rickom Dankom na bas gitari.

Hudson je posljednji preživjeli iz grupe koja je surađivala s Dylanom na albumu 'Blonde on Blonde'.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Tipična grupa folka i rocka u Sjedinjenim Državama 1960-ih i 1970-ih, The Band je stvorio antologijske pjesme poput 'The Weight', mješavinu folka, countryja i gospela, evocirajući divlja američka prostranstva i jug zemlje.

Grupa je također sudjelovala na Woodstocku 1969. godine i objavila albume 'Music from Big Pink', 'The Band' i 'Cahoots'.

Robertson je 1970-ih počeo prijateljstvo i suradnju s Martinom Scorseseom. Slavni redatelj snimio je dokumentarni film 'Posljednji valcer' o grupi 'The Band' u kojem je prikazan njihov posljednji nastup. Robertson je, pak, skladao i odabrao glazbu za mnoge Scorseseove filmove, uključujući i posljednji, Killers of the Flower Moon, koji je ove godine premijerno prikazan u Cannesu.