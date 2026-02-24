Umro Robert Carradine, poznat po ulozi u 'Osveti šmokljana'

Američki glumac Robert Carradine, najpoznatiji po ulozi Lewisa Skolnicka u kultnoj komediji "Osveta šmokljana" te kao brižni otac Sam McGuire u popularnoj Disneyevoj seriji "Lizzie McGuire", preminuo je u 72. godini. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest u ponedjeljak. Glumac se godinama borio s bipolarnim poremećajem.

U dirljivom priopćenju objavljenom za medije, obitelj Carradine izrazila je duboku tugu zbog gubitka voljenog oca, djeda, ujaka i brata, nadajući se da će njegova priča pomoći u smanjenju stigme koja prati mentalne bolesti.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

- U svijetu koji se ponekad čini tako mračnim, Bobby je uvijek bio svjetionik svima oko sebe. Shrvani smo gubitkom ove predivne duše i želimo odati priznanje Bobbyjevoj hrabroj, gotovo dvadesetogodišnjoj borbi s bipolarnim poremećajem. Nadamo se da njegov put može rasvijetliti i potaknuti rješavanje stigme koja se veže uz mentalne bolesti - stoji u izjavi obitelji.

Njegov stariji brat, također poznati glumac Keith Carradine, u razgovoru za Deadline istaknuo je kako obitelj želi da se o Robertovoj bolesti otvoreno govori.

Foto: RE/Westcom/starmaxinc.com

​- Želimo da ljudi znaju, i u tome nema srama. To je bolest koja ga je nadjačala, a ja ga želim slaviti zbog njegove borbe s njom i slaviti njegovu predivnu dušu. Bio je duboko nadaren i nedostajat će nam svakog dana - rekao je Keith, dodavši:

​- Utjehu ćemo pronaći u sjećanju na to koliko je bio smiješan, mudar te potpuno prihvaćajući i tolerantan. To je bio moj mlađi brat.

Robert Carradine rođen je 24. ožujka 1954. godine u Hollywoodu, kao izdanak jedne od najpoznatijih glumačkih dinastija. Njegov otac bio je legendarni John Carradine, a glumačkim putem krenula su i njegova braća Keith i Christopher te polubraća David i Bruce. Iako je odrastao u sjeni slavnog oca i starije braće, Robert je izgradio vlastitu, prepoznatljivu karijeru.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Prvu ulogu ostvario je 1972. godine u vesternu "The Cowboys", gdje je glumio uz Johna Waynea. Ubrzo je uslijedila i manja uloga u filmu "Opake ulice" (1973.) Martina Scorsesea, u kojem je simbolično upucao lik kojeg je tumačio njegov brat David. Zapažen nastup imao je i u Oscarom nagrađenoj ratnoj drami "Povratak ratnika" (1978.). Zajedno s braćom Davidom i Keithom glumio je u vesternu "Jahači na duge staze" (1980.), gdje su tri brata Carradine tumačila zloglasnu braću Younger.

Ulogu karijere, koja ga je pretvorila u ikonu pop kulture, odigrao je 1984. u komediji "Osveta šmokljana". Njegov lik Lewisa Skolnicka, vođe simpatičnih autsajdera, osvojio je srca publike diljem svijeta. Carradine se toliko posvetio ulozi da je proveo vrijeme na Sveučilištu u Arizoni, gdje se film snimao, pretvarajući se da je pravi student kako bi se uvjerio da ga nijedno bratstvo neće primiti. Uspjeh filma donio je još tri nastavka.

Foto: IFTN

Novoj generaciji gledatelja predstavio se početkom 2000-ih kao Sam McGuire, otac Hilary Duff u seriji "Lizzie McGuire", pojavivši se u svih 65 epizoda i istoimenom filmu.

Iza sebe je ostavio troje djece, uključujući i uspješnu glumicu Ever Carradine.