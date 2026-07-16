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U 67. GODINI

Umro suosnivač Partibrejkersa, bubnjar Goran Bulatović Manza

Piše 24sata,
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Umro suosnivač Partibrejkersa, bubnjar Goran Bulatović Manza
Zagreb: Partibrejkersi održali koncert u Mo?vari i razveselili brojne obožavatelje | Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa, bio si neponovljiv. Jedan od dvoje, koji je utjecao na odrastanje moje. Hvala ti na svemu, poručili su iz benda

Admiral

Bubnjar Goran Bulatović Manza i jedan od osnivača Partibrejkersa umro je u 67. godini. Vijest o smrti podijeljena je na službenom profilu Partibrejkersa.

- Posljednji pozdrav Manzi, osnivaču Partibrejkersa, bio si neponovljiv. Jedan od dvoje, koji je utjecao na odrastanje moje. Hvala ti na svemu - napisali su.

Bend je nastao 1982. godine u Beogradu, kada su ga osnovali Zoran Kostić Cane i Goran Bulatović Manza, zajedno s Nebojšom Antonijevićem Antonom i Ljubišom Kostadinovićem. Upravo je Bulatović dao ime bendu.

Goran Bulatović Manza je napustio grupu 1985. godine, a zamijenio ga je Nenad Krasovac Kele.

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