Umro Tom Wilkinson, glumac kojeg pamtimo iz Full Montyja

Britanski glumac Tom Wilkinson, poznat po filmovima 'The Full Monty', 'Shakespeare In Love' i 'The Best Exotic Marigold Hotel', preminuo je u 75. godini, kako navodi BBC.

Wilkinson je osvojio Baftu za film The Full Monty iz 1997. i reprizirao je ulogu Geralda kada je serija za streaming Disneya+ ponovno pogledala likove nakon 26 godina.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Dobio je ukupno šest nominacija za Baftu, kao i dvije nominacije za Oscara, za 'Michaela Claytona' i 'U spavaćoj sobi'.

Također se pojavio u 'The Grand Budapest Hotel' i 'Girl with a Pearl Earring'.

S ukupno više od 130 filmskih i TV uloga, Wilkinson se jednako dobro osjećao u dramama iz razdoblja poput Sense and Sensibility iz 1995. i Belle iz 2013., kao što je glumio kriminalne mozgove u filmovima poput Rush Hour s Jackiejem Chanom 1998. ili RocknRolla Guya Ritchieja 2008. .

Gluma američkih političkih osoba donijela mu je Emmyja za ulogu Benjamina Franklina u mini-seriji Johna Adamsa iz 2008. i nominaciju za Emmy kao otac Johna F Kennedyja Joea u Kennedyjevima. Također je glumio predsjednika Lyndona B Johnsona u Selmi iz 2014.