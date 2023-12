Umro Vlado Pravdić, legendarni klavijaturist Bijelog dugmeta

Klavijaturist Bijelog dugmeta Vlado Pravdić preminuo je u ponedjeljak navečer u Splitu, potvrdila je za Dnevni avaz to njegova bliska prijateljica. Zadnjih par godina se glazbenik borio s teškom bolesti, a sutra je trebao proslaviti 74. rođendan.

U rodnom Sarajevu je sa sedam godina upisao glazbenu školu i učio svirati klavir. Nakon toga je završio i srednju glazbenu školu, no onda se upisuje na Prirodoslovno-matematički fakultet u Sarajevu gdje studira fiziku.

Glazbenu karijeru je započeo 1965. godine u grupi 'Walkins' s kojom je svirao do 1968. godine. S grupom 'Kost' svira zatim do 1970., do 1971. u 'Ambasadorima', a onda u 'Indexima' od 1971. do 1973. godine.

Tijekom 1973. godine se sprijateljio s Goranom Bregovićem, koji je tada svirao s grupom 'Jutro'. Pravdić im se ubrzo pridružio. Nakon što je grupa raspala, većina članova je osnovala kasnije Bijelo dugme. Pravdić je svirao na prva dva albuma, a zatim ga je zamijenio Laza Ristovski u jesen 1976. Dvije godine kasnije se vraća i svira do 1987., kada se povukao s glazbene scene.

Vratio se bendu 2005. na njihovoj oproštajnoj turneji.