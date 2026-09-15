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JEDAN BRAT ZAVRŠIO U PRITVORU

Unatoč tučnjavi i uhićenjima prije 24 godine, njemački hotel objavio da bi rado ugostio Oasis

Piše HINA,
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Unatoč tučnjavi i uhićenjima prije 24 godine, njemački hotel objavio da bi rado ugostio Oasis
Foto: oasis.com
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Zvijezde grupe Oasis, Liam i Noel Gallagher, i dalje su dobrodošle u münchenski luksuzni hotel Bayerischer Hof, unatoč incidentu u kojem je Liam sudjelovao prije više od dva desetljeća, objavio je hotel.

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Zvijezde grupe Oasis, Liam i Noel Gallagher, i dalje su dobrodošle u münchenski luksuzni hotel Bayerischer Hof, unatoč incidentu u kojem je Liam sudjelovao prije više od dva desetljeća, objavio je hotel.

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„Naravno, braća su ovdje uvijek dobrodošla”, rekao je glasnogovornik hotela za dpa nakon što je bend najavio nove koncerte u Münchenu. „Čak i nakon tadašnjeg incidenta, naša su vrata uvijek bila otvorena za braću.”

Incident se dogodio u noći 1. prosinca 2002., kada su Liam Gallagher i još dvojica članova benda uhićeni nakon nasilnog sukoba u Münchenu. Noel Gallagher nije sudjelovao u incidentu.

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Foto: Zak Hussein/PRESS ASSOCIATION

Liam je noć proveo u pritvoru. Voditeljica hotela Innegrit Volkhardt kasnije je rekla da Oasis nije bio jedini krivac te da bi ih hotel ponovno rado ugostio.

Ta bi se prilika mogla ukazati iduće godine, jer bi Oasis 2. i 3. srpnja 2027. trebao nastupiti u münchenskoj Allianz Areni. Bit će to prvi nastupi benda u Njemačkoj od 2009. godine.

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