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JE LI PRETJERALA?

Unuka Donalda Trumpa otkrila pratiteljima dijelove Bijele kuće pa naljutila neke: To nije tvoje

Piše Maša Mai Čigir,
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Unuka Donalda Trumpa otkrila pratiteljima dijelove Bijele kuće pa naljutila neke: To nije tvoje
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Foto: instagram/kaitrumpgolfer

Kai Trump izazvala je lavinu reakcija svojim novim video kojeg je snimila ni manje ni više nego u Bijeloj kući

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Unuka Američkog predsjednika, Donalda Trumpa, Kai Trump na društvenim mrežama ima milijune pratitelja, a najnovijim video obilaska Bijele kuće izazvala je raspravu na društvenim mrežama.

Naime, video je snimala tokom kontroverznog UFC Freedom 250 događaja u Bijeloj kući, a u jednom trenutku Kai je poznatu rezidenciju nazvala 'svojim domom' što je izazvalo lavinu reakcija.

Video počinje pokazivanjem glavnog ulaza te portreta Georgea Washingtona kojega je Kai nazvala svojim 'najboljim prijateljem', prije nego što je spomenula kako je 'nekada igrala nogomet u ovim hodnicima'. 

Day 3 of the Republican National Convention in Milwaukee, Wisconsin
Foto: Mike Segar

- Kao što možete vidjeti, crvena je, i zato je zovu Crvena soba - rekla je Kai i pokazala Crvenu sobu.

- Sve je zlatno... On obožava zlato, to mu je najdraža stvar na planetu, ako niste primijetili. Ima nevjerojatno, nevjerojatno oko za detalje. Zato je sve za što je mislio da treba biti zlatno, i učinio zlatnim - rekla je kad je došla u Ovalni ured.

Dok su neki korisnici uživali u, kako kažu, 'najviše Gen Z obilasku Bijele kuće dosad', drugima je zasmetalo što ju je nazvala 'svojom kućom', a neki su ostali iznenađeni što se Bijela kuća uopće koristi za snimanje ovakvog tipa videa. 

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No bilo je i onih koji su, unatoč tome što se ne slažu s političkim odlukama Donalda Trumpa, podržali mladu Kai.

- Protiv sam Donalda Trumpa, ali njegova unuka je baš cool i smiješna - napisao je jedan od korisnika. 

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