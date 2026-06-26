Unuka Donalda Trumpa otkrila pratiteljima dijelove Bijele kuće pa naljutila neke: To nije tvoje

Unuka Američkog predsjednika, Donalda Trumpa, Kai Trump na društvenim mrežama ima milijune pratitelja, a najnovijim video obilaska Bijele kuće izazvala je raspravu na društvenim mrežama.

Naime, video je snimala tokom kontroverznog UFC Freedom 250 događaja u Bijeloj kući, a u jednom trenutku Kai je poznatu rezidenciju nazvala 'svojim domom' što je izazvalo lavinu reakcija.

Video počinje pokazivanjem glavnog ulaza te portreta Georgea Washingtona kojega je Kai nazvala svojim 'najboljim prijateljem', prije nego što je spomenula kako je 'nekada igrala nogomet u ovim hodnicima'.

Foto: Mike Segar

- Kao što možete vidjeti, crvena je, i zato je zovu Crvena soba - rekla je Kai i pokazala Crvenu sobu.

- Sve je zlatno... On obožava zlato, to mu je najdraža stvar na planetu, ako niste primijetili. Ima nevjerojatno, nevjerojatno oko za detalje. Zato je sve za što je mislio da treba biti zlatno, i učinio zlatnim - rekla je kad je došla u Ovalni ured.

Dok su neki korisnici uživali u, kako kažu, 'najviše Gen Z obilasku Bijele kuće dosad', drugima je zasmetalo što ju je nazvala 'svojom kućom', a neki su ostali iznenađeni što se Bijela kuća uopće koristi za snimanje ovakvog tipa videa.

🇺🇸 Kai Trump gave the internet a tour of the White House.



From joking that George Washington is her “best friend” to casually explaining that the Red Room is red and the Blue Room is blue, the tour felt less like a history lesson and more like a FaceTime from America's most… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

We once imagined what the White House looked like from the outside, marveling at its grandeur from afar. Today, that same house has evolved into a hub for blogging, content creation, and digital storytelling. https://t.co/HYtPD5KYLb — 👑 OLÚṢOLÁ ÀLÀNÍ ❤️ (@Uncle_Olu_) June 25, 2026

No bilo je i onih koji su, unatoč tome što se ne slažu s političkim odlukama Donalda Trumpa, podržali mladu Kai.

- Protiv sam Donalda Trumpa, ali njegova unuka je baš cool i smiješna - napisao je jedan od korisnika.