RAT NA SUDU

Unuka Elvisa Presleyja donirala je jajne stanice Johnu Travolti i njegovoj supruzi Kelly Preston?

Piše Dora Pek,
3
Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

U sudskim dokumentima navodi se da je Riley Keough navodno donirala svoje jajne stanice Johnu Travolti i Kelly Preston kako bi dobili sina Benjamina, no te su tvrdnje dio sporne tužbe

Riley Keough, kći Dannyja Keougha i Lise Marie Presley, navodno je donirala svoje jajne stanice Johnu Travolti i Kelly Preston, koji su ih potom iskoristili kako bi dobili sina Benjamina, prema sudskim dokumentima do kojih je došao People.

U izmijenjenoj tužbi koju su bivši poslovni suradnici Priscille Presley, Brigitte Kruse i Kevin Fialko, podnijeli protiv njezina sina Navaronea Garcije 16. prosinca, tvrdi se da je 36-godišnja glumica iz serije 'Daisy Jones & The Six' donirala jajne stanice zvijezdi filma 'Briljantin', danas 71-godišnjem Travolti, kako bi on i njegova pokojna supruga dobili sina Benjamina, koji danas ima 15 godina.

Los Angeles: Dolazak poznatih na dodjelu filmske nagrade Oscar
Foto: Hubert Boesl/DPA

U tužbi se navodi da je odmah nakon smrti Lise Marie u dobi od 54 godine u siječnju 2023. 'cijela obitelj Presley navalila na preuzimanje kontrole nad ostavštinom i isplate novca, koristeći tužitelje Kruse i Fialka i kao pregovarače i kao posrednike'.

Michael Lockwood, bivši suprug Lise Marie i otac Harper i Finley Lockwood, navodno se obratio Kruse tvrdeći da Kelly Preston nije mogla roditi vlastitu djecu te da su Travolta i Presley ranije pokušali dobiti dijete koristeći jajne stanice Lise Marie. Ujedno je tvrdio da su on i njegova djeca bili u teškoj financijskoj situaciji dok su Kruse i Fialko pokušavali 'upravljati stalnim kaosom'.

U dokumentima nije pojašnjeno je li dijete ikad začeto pomoću jajnih stanica pokojne pjevačice. Prema tužbi Lockwood je također naveo da se Travolta ponovno obratio obitelji 2010., godinu dana nakon smrti svog sina Jetta, navodno tražeći pomoć jer su optužbe za seksualno zlostavljanje ugrožavale njegovu glumačku karijeru.

749337652
Foto: Profimedia/Kirby Lee

Dalje se tvrdi da je Travolta odustao od korištenja jajnih stanica Lise Marie, navodno zbog bojazni da su 'kontaminirane heroinom', nakon čega je postignut dogovor prema kojem je Riley Keough donirala svoje jajne stanice kako bi Kelly Preston mogla roditi njihova sina, Bena Travoltu.

Za donaciju jajnih stanica Riley je, prema sudskim dokumentima, navodno dobila stari Jaguar i između 10.000 i 20.000 dolara. U tužbi se također navodi da je Lockwood želio da se te informacije iskoriste kako bi se za njega i njegove kćeri postigla financijska nagodba.

Prema dokumentima, Navarone Garcia burno je reagirao na te tvrdnje, navodno zahtijevajući da se Riley i Travoltin sin drže podalje od medija, jer mu je Priscilla navodno obećala da će on biti jedini muški glazbenik u obitelji i 'kralj'. Također se navodi da je tražio nagodbu od milijun dolara.

Priscillini odvjetnici Marty Singer i Wayne Harman odbacili su najnovije optužbe u izjavi za TMZ, poručivši da Kruse, Fialko i njihovi suradnici 'ne poznaju granice' u pokušajima nanošenja boli Priscilli Presley i njezinoj obitelji. Dodali su da su ove tvrdnje potpuno nebitne za predmet te da će se njihovo ponašanje riješiti na sudu.

U ranijim izjavama Riley Keough i Priscilla Presley već su odbacile navode bivših poslovnih suradnika.

- Ove tvrdnje nisu samo neistinite, već i duboko povređujuće. Naša je obitelj oduvijek bila ujedinjena u ljubavi i poštovanju - izjavile su za People.

Dodale su kako im je zajednički prioritet očuvanje uspomene na Lisu Marie te zaštita Elvisove ostavštine s dostojanstvom.

Lisa Marie Presley, Elvis Presley, Priscilla Presley
Foto: Perry Aycock

