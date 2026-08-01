Upitan nastavak filma 'Barbie': Gosling traži čak 20 mil. dolara?

Nastavak filmskog fenomena "Barbie" iz 2023. godine, koji je postao globalni kulturni događaj, suočava se s ozbiljnim preprekama. Glavni problem leži u činjenici da redateljica Greta Gerwig te glavne zvijezde, Margot Robbie i Ryan Gosling, pri potpisivanju ugovora za prvi film nisu pristali na klauzule o nastavku. Studio Warner Bros. tada je svjesno preuzeo rizik računajući da će se dogovor o nastavku lako postići nakon očekivanog uspjeha filma. Ta se računica pokazala pogrešnom. Pregovori traju već mjesecima, a obje strane se navodno optužuju za nedostatak dobre volje. Situacija je stvorila pat-poziciju u kojoj su ključni kreativci sada u znatno jačoj i unosnijoj pregovaračkoj poziciji.

Foto: Warner Bros

Warner Bros. navodno ima rok do kraja ove godine da zaključi ugovore s Gerwig, Robbie i Goslingom. Ako se to ne dogodi, filmska prava vraćaju se proizvođaču igračaka Mattelu. Takav ishod ne samo da bi studio ostavio bez potencijalne zlatne koke, već bi Mattelu otvorio vrata za razvoj posve novog "Barbie" filma s drugom glumačkom i autorskom ekipom.

U središtu spora su, naravno, financije. Ponude koje su navodno uključivale udio u zaradi i značajne povišice nisu urodile plodom. Po pisanju The New York Timesa, Gosling je tražio 20 milijuna dolara za sudjelovanje u snimanju nastavka. Redateljica Gerwig i njezin partner i koscenarist Noah Baumbach, pak jasno su dali do znanja da imaju spremnu priču za nastavak, no odbijaju je otkriti ili započeti s pisanjem scenarija dok se ugovori ne potpišu. Studio se oglasio priopćenjem:

- Imamo dogovor o pravima s Mattelom i dali smo niz velikih ponuda kako bismo finalizirali dogovore za snimanje sljedećeg Barbie filma. Nažalost, do sada nismo postigli sporazum.

'Barbie' je objavljen 2023. i zaradio je 1.5 milijardi dolara, javlja The Hollywood Reporter.

*uz korištenje AI-ja

