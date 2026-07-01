Napravili Barbie lutku po uzoru na Miley Cyrus: 'Obožavam je!'

Pjevačici Miley Cyrus ostvario se san, samo mjesec dana nakon što je dobila svoju zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu, tvrtka Mattel predstavila je 'Barbie Signature Miley Cyrus lutku'.

- Lutka slavi transformativni zvuk i kulturni trag koji je ostavila kao glazbenica, glumica te zagovornica samoizražavanja - izjavili su iz tvrtke Mattel, a prenosi Billboard.

Pjevačica ne može skriti oduševljenje u videu gdje je svoju Barbie vidjela po prvi put.

- Oduševljena sam! Svaki detalj je promišljen i važan. Svaki mali dio dizajna je savršen, od oblika cipele, izgleda, kožne jakne, remena, veličine kose, sunčanih naočala - rekla je pjevačica te nadodala kako joj je mikrofon na lutci najvažniji detalj jer pokazuje da joj je glazba prioritet.

- Barbie predstavlja moj san. Ona je nešto što nikada neću prerasti jer se razvija sa mnom. Kad sam bila mala, plela sam joj kosu i mijenjala odjeću. Kao odrasla osoba, cijenim svoju kolekciju koju nikad ne vadim iz kutije. Držati svoju Barbie u rukama je pravi trenutak zatvaranja kruga. Sada imaš mali dio mene i svaki put kad je držiš, nadam se da se podsjetiš da navijam za tebe da i ti slijediš svoje snove - napisala je Miley u objavi na Instagramu.

Foto: Instagram

Cijena Barbie lutke je 60 dolara, a može se kupiti putem Amazona i Targeta.