Upoznali se preko Fejsa: Vozio je 250 km da me vidi na 4 sata

Kad gledam stare fotografije ne mogu vjerovat da sam to ja bila da sam si to dozvolila. Presretna sam kad vidim novu sebe, priča nam bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' Vanja Žikić (28) iz Varaždina.

Vanja je u show ušla sa 140 kilograma, a danas, zahvaljujući napornim treninzima i zdravijoj prehrani, ima znatno manje.

- Trudim se trenirati svaki dan barem jednom dnevno, ako ne uspijem odraditi trening onda to bude duža šetnja. Najviše volim piletinu na sve načine i još je zdrava. Prehranu sam skroz promijenila, jedem sve što smo jeli tokom boravka u kući - rekla je Vanja.

POGLEDAJ VIDEO:

[video: 1204365 / Vanja iz 'Života na vagi' smršavila je 70 kg i sada želi biti fitness trenerica: 'Cilj mi je pomagati onima koji imaju isti problem kao ja']

Vanja otkriva da prije mršavljenja nije mogla zavezati tenisice, voziti bicikl, obući traperice, penjati se uzbrdo... Ni trenutnom kilažom nije posve zadovoljna, ali pomalo se približava svom cilju.

Foto: Facebook

- Želim se zahvaliti svima koji su mi velika podrška putem društvenih mreža. Puno mi znači kad čitam sve divne poruke zahvale i podrške. To me ispunjava i jača za dalje - kaže nam simpatična Vanja i otkriva da se i dalje čuje s pojedincima iz 'Života na vagi', a s nekima je ostala i prijateljica.

Vanja je odnedavno u ljubavnoj vezi s dečkom Denisom iz Senja kojeg je upoznala preko Facebooka.

- Dennisa sam upoznala putem Facebooka, javio mi se nakon što sam izašla iz showa, bio je uporan. Htio me upoznati uživo i ja sam pristala, bio je uporan. Moja ljubavna priča je nova, traje nekih dva mjeseca. Ona je moja velika podrška. Korak po korak, ne želim brzati. On i ja smo dosta slični, naše životne priče se poklapaju - kaže Vanja.

Foto: Facebook

- Valentinovo smo proveli par dana prije jer on nije mogao doći u Zagreb. Ali zbog mene je došao na 4 sata samo da me vidi. Bilo je kratko, ali slatko. Naravno da treniramo, pokazala sam mu već sve. Znamo jako puno šetati pogotovo u njegovom gradu Senju gdje je sve uzbrdo, to bude odličan trening - ispričala je Vanja.

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' otkriva i da je za uspjeh najvažnije volja, rad i disciplina, a smatra i da je 'sve u glavi'.

Foto: Facebook

- Najviše me motiviralo to da jednog dana želim imat prekrasnu obitelj. Da želim dugo živjeti i zdravo. Da imam budućnost, jer sa viškom kilograma nema budućnosti - tvrdi Vanja.

- Poručila bi svima da ne moraju na neke striktne dijete i pravit si pritisak sami sebi. Nego da si poslože i zamjene prehranu za zdravu, ali finu te da uvedu puno hodanja...ne treba vam teretana ni skupe stvari, imamo puno šuma, parkova, jezera...što više kretanja i balansirana prehrana. Preporučila bi im da prvo moraju odlučiti u glavi, jer glava je čudo - savjetuje Vanja.