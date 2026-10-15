UPS! Slavne dame borile se s 'nestašnim' haljinama: Dizao ih vjetar, neke pokazale previše

Savršena frizura, besprijekorna šminka, raskošna haljina i osmijeh spreman za fotografe. No čak i najpomnije osmišljeno izdanje može se u sekundi pretvoriti u modnu nezgodu kada se umiješa vjetar. Neke slavne dame su se na crvenom tepihu i drugačije borile s haljinama, a preko njih su padale, smočile su ih te su zapinjale o njih. U galeriji provjerite sve njihove nezgode.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Princeza od Walesa nekoliko se puta našla u nezgodnim situacijama zbog nestašnih naleta vjetra.
| Foto: Profimedia
Princeza od Walesa nekoliko se puta našla u nezgodnim situacijama zbog nestašnih naleta vjetra.
|
Foto: Profimedia
Princeza od Walesa nekoliko se puta našla u nezgodnim situacijama zbog nestašnih naleta vjetra.
| Foto: Profimedia
Iako uvijek izgleda elegantno i odmjereno, ni britanska princeza nije imuna na vremenske neprilike koje su joj u nekoliko navrata zadale glavobolje pred objektivima fotografa.
| Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Kim Kardashian (45) u svibnju 2013. godine na Beverly Hillsu pokušavala je ukrotiti trudničku haljinu.
| Foto: JAXN RAAK
Elizabeth Olsen je 2015. imala nezgodu kada je zbog vjetra pokazala više nego što je namjeravala na događaju u Parizu.
| Foto: Marechal Aurore
Strani mediji komentirali su da je nosila "riskantnu haljinu" nakon što je Jennifer Lawrence prošetala crvenim tepihom na premijeri filma 'Die, My Love' u Londonu.
| Foto: Carlos Jasso
Duga crna haljina otvorenih leđa i dubokog dekoltea naglasila je lijepu figuru, ali skoro je i otkrila previše.
| Foto: Carlos Jasso
Glumica je 2013. godine za dodjelu Oscara odjenula raskošnu bijelu Diorovu haljinu.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Na putu po svoj zlatni kipić za najbolju glumicu u filmu 'Silver Linings Playbook', Jennifer se spotaknula o haljinu i zabilježila jedan od najslavnijih padova u povijesti.
| Foto: youtube screenshot
Ariel Winter odabrala je upitnu haljinu za dodjelu nagrada Emmy 2017.
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com
Iako je zvijezda uspješno uspjela sve sakrito vidjelo se da nije bilo jednostavno upravljati haljinom.
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com
Sharon Stone nosila je haljinu Roberto Cavalli 2014. godine na crvenom tepihu.
| Foto: Dave Bedrosian/DPA
Slučajno je smočila donji dio svoje haljine, pa se tkanina malo rastegnula...
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Bella Hadid odjenula je haljinu koja je poprilično otkrivala.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Tijekom događaja, manekenka je držala ruku na boku kako bi spriječila da suknja previše otkrije.
| Foto: Doug Peters/Press Association/Isaiah J. Downing
Rihanna je na premijeri filma "Oceanovih 8" imala problema sa svojom haljinom jer joj je naramenica stalno ispadala pa je morala držati rukom.
| Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION
Rihanna se neugodno smješkala fotografima dok je pridržavala zlatnu haljinu kako joj ne bi skliznula i potpuno otkrila grudi. Njenu haljinu su mediji usporedili s vrećom za smeće...
| Foto: Ian West
Beyonce je izabrala pretjerano usku, crnu haljinu ukrašenu čipkom i zlatnim detaljima u kojoj se nije mogla kretati. Bila joj je potrebna pomoć kod penjanja stepenicama, a i u hodanju po crvenom tepihu.
| Foto: Douliery-Taamallah
Zbog preuske haljine Jay-Z morao nositi Beyonce na stepenicama crvenog tepiha.
| Foto:
Amy Adams je na dodjeli Zlatnog globusa 2013. godine obukla usku haljinu koja joj je onemogućavala normalan hod. Haljina u boji kože i kroja poput vjenčanica privlačila je sve poglede na dodjeli Zlatnog globusa.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Probleme sa zapinjanjem haljine doživjela je i reality Zvijezda Molly-Mae Hague kojoj je u pomoć priskočila asistentica.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Molly je pozirala fotografima, ali pritom se jedva kretala u preuskoj kreaciji koja je bila preduga, a nosila je i visoke pete koje su joj zapinjale u prozirni materijal.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Lily-Rose Depp našla se u neugodnoj situaciji na Filmskom festivalu Britanskog filmskog instituta u Londonu 2019. godine.
| Foto: Scott Garfitt/PRESS ASSOCIATION
Glumica je imala problema sa svojim 'neposlušnim grudnjakom', ali je brzo reagirala i nastavila držati gornji dio svoje haljine.
| Foto: KGC-247/starmaxinc.com
Elizabeth Banks pozirala je u srebrnoj haljini tijekom 62. Međunarodnog filmskog festivala u Cannesu.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
No, u jednom joj se trenutku patent na leđima raspao. No, glumici to nije zasmetalo i nastavila je pozirati.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION