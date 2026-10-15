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NEUGODNJACI PRED FOTOGRAFIMA

UPS! Slavne dame borile se s 'nestašnim' haljinama: Dizao ih vjetar, neke pokazale previše

Savršena frizura, besprijekorna šminka, raskošna haljina i osmijeh spreman za fotografe. No čak i najpomnije osmišljeno izdanje može se u sekundi pretvoriti u modnu nezgodu kada se umiješa vjetar. Neke slavne dame su se na crvenom tepihu i drugačije borile s haljinama, a preko njih su padale, smočile su ih te su zapinjale o njih. U galeriji provjerite sve njihove nezgode.
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The Duke and Duchess of Cambridge visit India Gate
Princeza od Walesa nekoliko se puta našla u nezgodnim situacijama zbog nestašnih naleta vjetra. | Foto: Profimedia
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Princeza od Walesa nekoliko se puta našla u nezgodnim situacijama zbog nestašnih naleta vjetra. | Foto: Profimedia
Komentari 2

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