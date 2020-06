Upucali američkog repera Traya (26): Podlegao je ozljedama...

Svjedoci kažu kako su primijetili bijeli SUV u susjedstvu u vrijeme kobne pucnjave, a detektivi vrše istragu. Još uvijek nitko nije osumnjičen za ovaj zločin

<p>Američki reper <strong>Tray Savage</strong> (26), član diskografske kuće Glory Boys Entertainment repera <strong>Chiefa Keefa </strong>(24), preminuo je jučer u Chicagu, javlja <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8441767/Chicago-rapper-Tray-Savage-shot-killed-Friday-age-26-driving-South-Side.html" target="_blank">Daily Mail</a>. </p><p>Upucali su ga na južnoj strani Chicaga, a očevici su za strane medije rekli kako se cijeli događaj odvio oko 11 sati u kvartu Chatham. Pogodili su ga iz vatrenog oružja u rame i vrat. </p><p>Iz policije su za strane medije potvrdili kako je Trayev automobil udario u tri druga automobila nakon što je reper ustrijeljen. Hitno su ga prevezli u bolnicu, no podlegao je ozljedama. </p><p>Svjedoci kažu da su primijetili bijeli SUV u susjedstvu u vrijeme kobne pucnjave, a detektivi vrše istragu. Još uvijek nitko nije osumnjičen za ovaj zločin.</p><p>Tray je u glazbenom svijetu bionajpoznatiji je po suradnji s reperom Chiefom Keefom, a na YouTube-u popularna su njegova glazbena videa 'Faces', 'Know Who I Am', i 'Got The Mac'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p>