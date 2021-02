Glazbenik Damir Urban (52) društvene mreže i njihovu moć povezivanja odlučio je pokušati iskoristiti i pronaći davno izgubljenog prijatelja, čiju je staru fotografiju uz poruku u ponedjeljak objavio.

- Prije puno godina, stjecajem okolnosti, izgubio sam sve kontakte s najboljim prijateljem iz djetinjstva. Ostalo je nešto slika i puno uspomena: prvi kompjuter koji sam vidio je njegov ZX Spectrum, upoznali smo se u trećem razredu škole Josip Brusić (danas Brajda) kad je u rijeku doselio iz Sente. Proveli smo dane i dane viseći jedan kod drugoga, on mi je otkrio Parafe i zarazio me njima... - napisao je Urban i zamolio za pomoć sve one koji nešto znaju o Slobodanu Stevanovu, dječaku s fotografije.

Na Facebooku i Instagramu pratitelji kantautora povezivali su ga s nekoliko muškaraca istog imena i prezimena, a potraga je ubrzo i uspješno okončana. Urban je otkrio kako se čuo s izgubljenim prijateljem i nije krio zadovoljstvo zbog toga.

- Nakon skoro 40 godina od zadnjeg susreta, za početak skoro sat vremena razgovora sa Slobodanom! Od srca hvala svima vama koji ste mi pomogli doći do njega - napisao je glazbenik u posljednjoj objavi.