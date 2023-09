Urnebesni Nikola (13) iz Trogira nasmijao sve u 'Supertalentu: 'Ništa, idemo sada na ćevape...'

Simpatični Nikola Pavičin (13) iz Trogira jednog dana želi postati kuhar, ali je u Supertalent došao pokazati pjevačko umijeće. Pjevao je svoju omiljenu dalmatinsku pjesmu, pjevačkim vještinama i nije oduševio, ali je osvojio srca žirija svojom karizmom.

- Imam nekih mana, puno se derem. To mi je u genima, i otac se dere. Pusti me brate, neću ti ja govoriti gdje sam ja bio, što sam ja radio. Jesmo gotovi? Nismo ni počeli? Jadan vlasnik s vama - nasmijao je Nikola sve već kod predstavljanja.

Kad naraste bit će kuhar, a najdraže mu je kad mu mama skuha musaku.

- Ne treba sad imati curu, ima još do ženidbe. Meni sigurno još deset godina - objasnio je.

- Moraš šetati i dizati ruke, to se zove flert s publikom, to uvijek pomaže. Što ćeš ti pjevati s grčem. Onda nisam trebao ni dolaziti. Uđem, otpjevam, završim, izađem, i ako pobijedim - pobijedim. To je to, cijela teorija nauke - zaključio je urnebesni dječak.

U publici mu je najveća podrška bio tata.

- Ovaj nastup će ući u povijest svih nastupa. Ja nikad nisam čula da nekome falš lijepo stoji, naprosto si neodoljiv i točka - rekla mu je oduševljena Maja Šuput nakon nastupa.

- Ne znam hoćeš li proći, ali to kako tvoj tata falša, u duetu, ako slučajno ne prođeš, nije do tebe, nego do genetike - dodala je Martina Tomčić.

Od Davora, Fabijana i Maje je dobio da, no Martina se nije složila.

- Imam kompromisno rješenje. Ja ću tata doći u Trogir, da Nikolu naučim pjevati, ali večeras je ovo ne - zaključila je Martina.

- Dobro je, sad idemo na ćevape - rekao je na kraju.