S našom predstavnicom na Eurosongu, Splićankom Albinom Grčić (22), u Nizozemsku je otputovala i ekipa HRT-a i šefica delegacije, Uršula Tolj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tolj je s Albinom bila i na prvoj konferenciji za novinare. Iako ih vremenska prognoza nije mazila, trenutke u kojima bi zasjalo sunce ili barem ne bi padala kiša, Uršula je iskoristila za fotkanje po Rotterdamu te na svom Instagramu objavila sliku u kratkoj suknji.

- Rotterdamskim ulicama - napisala je kratko u opisu, a njezina Albina odmah joj je, uz emotikon vatre, komentirala: 'Šefice'.

Danas su na rasporedu druge probe sudionika prvog polufinala. Pa će tako danas od 10 do gotovo 18 na pozornici zapjevati predstavnici Litve, Slovenije, Rusije, Švedska, Australije, Sjeverne Makedonije, Irske, Cipra, Norveške, Hrvatske (op.a. Albina probu ima od 14:45 do 15:05, a od 16:00 do 16:20 odlazi na konferenciju za novinare), Belgije, Izraela, Rumunjske, Azerbajdžana i Ukrajine. Prije izlaska na pozornicu morali su se testirati. Svi su negativni i presretni što sve ide po planu.

- Jedva čekam probu; veseli me vidjeti konačni rezultat nakon svih primjedbi od prošlog puta. Nadam se da će sve sjesti na svoje mjesto - istaknula je Albina u dnevniku koji piše za eurosong.hr.