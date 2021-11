Pjevač Zlatko Pejaković gostovao je danas u emisiji 'Kod nas doma' voditeljice Uršule Tolj gdje je pričao o karijeri, glazbi, ali i životu. Međutim, pažnju je ukrala uski minjak u kojem je Uršula ugostila pjevača.

Dobro raspoložena voditeljica zabavljala se u razgovoru s Pejakovićem dok je on strpljivo odgovarao na pitanja.

- Pokušao sam zbrojiti koliko je koncerata, albuma, pjesama iza mene, ali i dalje ne znam, ne znam zašto i ne znam kako je prošlo ovo vrijeme. Ali znam da je prošlo brzo, tako da svi znate, proći će i vama tako - rekao je glazbenik.

Veselom društvu se pridružio i radijski voditelj Mario Mihaljević koji je prepričao početke karijere duge 50 godina. Uz to, Zlatko je otkrio da je zbog svog dugodišnjeg prijatelja i kolege Marija, pao i razred.

- On je rekao da će me čekati. Ja nisam znao kako, a on je samo dodao 'Ja ću pasti razred, a ti me čekaj' - rekao je Mihatljević.

Glazbenici su zagrljeni zapjevali nekoliko pjesama, a pozornicu je kasnije preuzeo i sam Zlatko.