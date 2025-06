Tim Marka Perkovića Thompsona je u 10 sati započeo s konferencijom za medije u hotelu Westin, a na kojoj su dali najnovije informacije o organizaciji velikog koncerta 5. srpnja na kojem se očekuje pola milijuna ljudi.

Konferenciju su držali Mirko Gudelj, Ivan Ivkošić i Zdravko Barišić te Branimir Mihaljević.

PRATITE UŽIVO:

- Mi smo svjesni da je ovo najveći komercijalni koncert na svijetu i tome smo tako pristupili - poručili su na početku konferencije te dodali kako su 'poduzeli sve mjere da sve prođe u najboljem redu'.

- Ovo je najveća produkcija u Europi ikada. Rasvjeta na samom 'stageu' ima 1100 rasvjetnih tijela, ne znam s čime bi se to moglo usporediti - poručili su. Prikazano je kako će izgledati velebna pozornica, a zbog koncerta će kreirati i posebnu aplikaciju koja će u opticaj krenuti idući tjedan, a sadržavat će sve potrebne informacije za organizatore i posjetitelje.

Kako su naveli, bina ima 500 tona skela, 2150 kvadrata LED rasvjete, scena je široka 133 metra, visoka je 36 metara. Najavili su i 'dron show', na nebu će biti 1000 dronova, a sam koncert će trajati najmanje dva i pol sata.

Ipak, informacije o budžetu i financijama nisu htjeli otkrivati.

- 60 ljudi dolazi samo iz Dubaija, iz Hrvatske će biti ljudi koji pomažu samo s montažom - rekli su.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:17 Otkrili detalje Thompsonovog koncerta: 500 metara pisoara, 1000 dronova, stiže aplikacija | Video: 24sata/pixsell

Uskoro aplikacija za koncert

Na konferenciji su i detaljnije pokazali kako će aplikacija izgledati.

- Bitno je da se zna što se događa, ti fanovi koji dolaze diljem svijeta će rado prihvatiti aplikaciju jer je ona jedino mjesto na kojem se mogu dobiti sve informacije. Isto tako ćete podijeliti s nama sve informacije koje su nama bitne - poručili su iz Thompsonovog tima.

- Mi točno znamo prodane karte, ali to ne znači ništa. Preuzimanje karata i ispunjavanje upitnika su primarna svrha - pojasnili su i istaknuli kako će ona biti uskoro dostupna.

Aplikacija će imati i navigacijski algoritam koji će voditi posjetitelje do ulaza, poštivajući važeću prometnu regulaciju.

- To se odnosi samo na automobile, već i na pješake. To je koncert stvarno visokih razmjera koji sa sobom povlači visoku razinu sigurnosti, organizacije i informiranja. Zato smo odlučili da se razvije aplikacija s potrebnim alatima - poručili su.

- Najzahtjevniji dio aplikacije je 3D prostora, to je stvarna interaktivna digitalna replika s detaljima visoke razine, koja obuhvaća sve bitne punktove, hranu, piće, sanitarne čvorove... Skupa s navigacijskim algoritmom. Bitan je i filter sadržaja preko kojeg se svi tijekom koncerta mogu informirati gdje se što nalazi - poručili su.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Za koncert dižu poljsku bolnicu: 'Trebat će 200 nosila na sat, a uvodi se posebna aplikacija...' | Video: 24sata/pixsell

Ulaznice će biti dostupne na aplikaciji

Što se tiče digitalnih ulaznica, taj segment će biti način za preuzimanje ulaznica koje su kupljene preko Entrio.hr.

- Svi koji imaju fizičke ulaznice, mogu koristiti samo njih za ulazak, ali ih možete ubaciti i u aplikaciju, skenirajući ih i tako postaje digitalna. Svima bismo preporučili zbog benefita aplikacije da to naprave.

Aplikacija će postati i glavni komunikacijski kanal između posjetitelja i organizatora, navode. Istaknuli su kako će i aplikacija raditi u 'offline modu' - i navigacija i skeniranje karata, no 'push notifikacije' neće moći dolaziti ukoliko neće biti interneta. Ipak, navode da surađuju s teleoperaterima da pokrivenost bude dobra.

- Sve informacije bit će dostupne sljedeći tjedan - istaknuli su i dodali da će aplikacija imati opciju biti i na engleskom jeziku.

Četiri fan zone uz Hipodrom

- Uz Hipodrom bit će i 4 fan zone gdje se posjetitelji mogu skupljati od jutarnjih sati. Bit će unutar 'safety' zona, pa štedimo vrijeme za ulazak ljudi u koncertni prostor - istaknuli su.

- Mi kao organizatori smo uzeli 'najgoru' mjeru u svim našim zakonima, 0,65 metra kvadratnih za jednu osobu, to se čak negdje navodi za unutarnje prostore. Što se tiče 500.000 ljudi, 325.000 kvadrata je površina koja je dostatna. Što je neto i bruto površina? Nešto što smo mi zakupili, na to ide i ugostiteljstvo i ograde, i onda se nakon toga dobiva 'neto' površina - objasnili su.

- Ono što smo kao organizatori odlučili napraviti, imali smo puno razgovora s organizatorima koji rade ovakve stvari na Copacabani, ali to nije ista stvar. Naš tim je letio u Modenu, sastao se s tim ljudima i razmijenili iskustva - istaknuli su.

- Ne možemo pustiti ljude da 5-6 ili 8 sati stoje na Hipodromu. Zato smo zakupili dodatne površine za one koji žele doći ranije na koncert - poručili su.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Počeli su radovi na Hipodromu! Thompson objavio fotografije i snimke: 'Jedva čekamo taj dan' | Video: 24sata/pixsell

'Ne smijemo ostati bez vode'

Istaknuli su kako se ne smije dogoditi da se ostane bez vode pa navode da su osigurali 2,5 milijuna bočica vode, cisterne, tehnička voda, špine će biti postavljene po Hipodromu.

- Sanitarni dio, o tome se dosta pisalo, ono što je bitno je da, kad se ide po svijetu i gledaju se druge manifestacije, ljudi to pametno riješe. Postoje i pisoari i same kabine. Imat ćemo oko 2500 WC kabina i 500 metara pisoara - objasnili su.

Što se tiče sigurnosnih mjera, istaknuli su da su u dnevnoj komunikaciji sa svim nadređenim službama. Što se tiče zaštitara i volontera bit će 'koliko ih treba', kažu.

- Trenutno ne bih izlazili još s točnim podatkom, jer ga ni mi još ne znamo, ali ćemo ga znati ubrzo, između 3000 i 5000. Postoji nekoliko opcija. Ono što moram napomenuti je da ne znači da više zaštitara daje bolji sigurnosni plan. Bitno da je provedba plana točna.

'Očekujemo 50-80 hitnih timova'

- Što se tiče medicinskog osoblja, nismo još dobili detalje. Mi očekujemo 50-80 hitnih timova, mobilna bolnica je isto nešto što se 100 posto događa - objasnili su.

Mobilna bolnica će biti prihvatna točka tako da netko 'u teoriji ne mora ići s Hipodroma', objasnili su.

- Mi smo u koordinaciji i komunikaciji i s Gradom i s drugim javnim ustanovama, da ne bi bilo da mi kao organizatori ne rade na svoju ruku - kažu.

- Mi moramo znati koliko netko može dati vatrogasnih kola, hitne, nečega drugoga. To su neke stvari oko kojih komunikacija može biti brža - dodaju.

- Ovo nikako nije događaj visokog rizika, organizirali smo i Imotski i Dugopolje, uzmite statistike iz PU; usporedite koncert od 25 ili 40 tisuća ljudi i izvucite neke zaključke. Niti policija niti mi ovo ne smatramo visokim rizikom. Organizacijski je izazovno, ali ljudi na ovaj koncert dolaze u miru - objasnili su.

Što u slučaju lošeg vremena?

Na pitanje što će se dogoditi u slučaju kiše, organizatori su rekli kako postoji protokol i za to.

- Premješta se za idući dan ili za idući vikend. U slučaju neke manje kiše će bend i Marko biti natkriveni, to je bitno ne da oni ne pokisnu, nego da elektronika, struja i instrumenti budu u redu - objasnili su. U slučaju većeg nevremena, zakonski rok za ulaznicu je 15 dana.

- Ako organiziramo najveći komercijalni koncert na svijetu, ne možete očekivati da neće biti gužve. Gužve će biti. Samo prometni elaborat, mi dajemo određeno idejno rješenje, ono detaljnije onda 'brainstormamo' s Gradom. U trenutku kada se usuglasimo, onda dobijemo suglasnost, ta prethodna suglasnost ide na MUP koja provodi dio koji se tiče prometne regulacije. Tu postoji više stvari, jedna je da mi moramo napraviti ne jedan nego dva elaborata. Jedan je za vrijeme građenja samog Hipodroma jer tu očekujemo i kamione. Ali taj proces gradnje ne utječe na promet. Drugi je za vrijeme i prije samog koncerta. Faza 1 je dostavljena, prometni elaborat Faza 2 bi trebala biti dostavljena 10. lipnja. On u sebi ima ne samo koncertni prostor, a dodatno možda i cijeli grad. Mi se pitamo dokle mi sad trebamo s time ići... - poručili su.

- Zato je aplikacija jako bitna. Pozivam opet sve da preuzmu aplikaciju, transferirajte karte, ispunite upitnik. Da znamo koliko ljudi dolazi dva dana prije koncerta, dan prije, u kojem vremenskom periodu... Kada imamo sve te detalje, možemo sve planirati - istaknuli su.

- Zato je teško reći da je prometni elaborat 100 posto gotov. Ulazni parametri su bitni da se može čim bolje izdefinirati slika Grada Zagreba, ali i autoceste - navode.

Evakuacijski plan

- Mi smo izolirali u rješenju sve površine koje mogu biti parkinzi, to je nešto o čemu se još priča. O tome ćemo detaljnije znati više. Evakuacijski plan, tu je rok 15.6. za predaju. Zašto nismo već ga imali napravljenog? Imamo dodatne stavke koje moraju biti kao posebni elaborati - rekli su na presici i dodali da rade računalnu simulaciju evakuacijskog plana.

- Ona doslovno nacrta 500.000 točkica i radi simulacije izlaska, evakuacije sa samog Hipodroma. Ovo je svjetski rekord, najveći koncert ikada, to nije sporno, ali netko to treba tehnički odraditi. Na kraju, to su stranice i stranice nečega, ali ono što smo sigurni je da broj evakuacijskih izlaza odgovara, samo što dokumentacija traje duže. Računalnu simulaciju smo dostavili prije - kažu.

Što se pirotehnike tiče, organizatori kažu da neće biti vatrometa.

- Morate razumjeti razliku između 'stage' pirotehnike i vatrometa. Mi kao organizatori smo uzeli samo 'stage' pirotehniku koja nema eksploziju, ne ostavlja pepeo i može 'eksplodirati' nekome iznad glave a da se nikome ništa ne dogodi - objasnili su te dodali kako uzimaju u obzir i konje koji se tamo nalaze.

- Oni koji imaju konje u štale na Hipodromu, premjestit ćemo ih u Samobor ako žele. Iako su oni jako dobro reagirali na tehničke postave, pa nije bilo nikakvog pretjeranog interesa - objasnili su te dodali kako ih 'muči' jedno staro stablo, no da će se oko toga čuti s Gradom.

U svaki sektor stane 12,5 tisuća ljudi

Pokazali su i 'mojo' ograde koje se, kažu, ne mogu srušiti.

- Osoblje je udaljeno u radijusu od 40 metara. Ukoliko se dogoditi da treba bilo kakva intervencija, ta osoba može doći ili će je netko odnijeti do plave ograde koji je prostor od 2,5 metra - poručili su. U svaki sektor stane 12 i pol tisuća ljudi.

Istaknuli su kako 'jako dugo, jako pažljivo i jako detaljno' rade na ovom koncertu.

- Ovo će promovirati i Zagreb i Hrvatsku - naveli su.

'Čuvat ćemo jedni druge'

- Ovo će biti jedno lijepo okupljanje domoljuba, lijepo okupljanje naroda, siguran sam da ćemo čuvati jedni druge i da će to proći u najboljem redu. Svi se trudimo maksimalno, i Marko, izdao je i novi album, sigurno će napraviti da ovo bude jedno lijepo događanje, a mi ćemo napraviti i da bude show na svjetskoj razini i u punoj segmenata, neće biti viđeno do sada u svijetu - dodaju.

- Negdje oko 17 televizijskih kuća diljem Europe su rezervirali hotel u Zagrebu - navode.

Komentirali su i cijene hotela i parkinga u Zagrebu za taj dan pa su naveli kako je ulaznica za koncert bila 30 eura, što je, kažu, prihvatljivo za sve Hrvate.

- Ja sad apeliram na sve, idemo svi pokazati kako se to može organizirati, a ne da je cijena hotela 700 eura, parking 80 eura... - istaknuli su.

- Mi pokušavamo nešto napraviti s određenim budžetom koji imamo - kažu.

Rekli su da će kao organizatori ići prema trgovačkim centrima da dignu rampe i da dopuste ljudima da tamo parkiraju besplatno.

- Modena je tada proglasila neradnim danom. Cijeli grad je bio u funkciji koncerta i događanja, jer je to događaj za grad. A ovdje i za državu i za sve - naveli su.

Za kraj su istaknuli da na koncertu neće biti plaćanja u gotovini, već samo karticom.