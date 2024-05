Uskoro kreće 5. Zagreb Clown Festival: Četiri dana smijeha, klauniranja i sjajne zabave...

Petu godinu zaredom, u svibnju, Zagreb postaje središte klaunske umjetnosti, fenomenalne energije, smijeha i zabave. Od 9. do 12. svibnja 2024. održava se 5. po redu Zagreb Clown Festival koji u metropolu dovodi klaunove i klaunese - umjetnike svjetskog kalibra. Tema ovogodišnjeg festivala je tijelo i predrasude, a predstave će se moći pogledati isključivo u KUC-u Travno, Božidara Magovca 17. U četiri dana, koliko traje festival, na programu su četiri predstave. Kao i svake godine do sada organizatori festivala Triko Cirkus Teatar i njegova umjetnička direktorica i klaunesa Iva Peter-Dragan, organiziraju i posebnu majstorsku radionicu s velikim američkim umjetnikom Billom Irwinom, dobitnikom broadwayskog Tonyja i glumcem kojeg znamo iz serije Zvjezdane staze.

Foto: promo

U četvrtak, 9. svibnja, u 20:00 sati festival službeno otvara danska predstava JUST WAIT koju izvodi Teater Gry. Riječ je o predstavi o ljubavi dvije naivne duše koje se pokušavaju prilagoditi životu. Prije predstave JUST WAIT festivalsku će publiku zabaviti kazališna družina MIM iz Čakovca s predstavom Audicija: Traži se klaun, a radi se o pet učenica Gospodarske škole iz Čakovca koje svoju predstavu izvode na festivalu blizak način - u maniri kazališnog klauna.

Foto: promo

U petak, 10. svibnja, na pozornicu Kulturnog umjetničkog centra Travno dolazi švicarska legendarna klaunica Gardi Hutter s predstavom THE BRAVE JANE, u slobodnom prijevodu na hrvatski IVANA ODVAŽNA. Riječ je o predstavi u kojoj će publika saznati više o predrasudama da je ženi mjesto u kući i to upoznavajući Ivanu koja od svoje kuće i hrpe prljavog veša gradi najljepše junačke priče. Trećeg dana festivala, u subotu 11. svibnja, talijanski klaun Guido Nardin tematizira golo tijelo kao nezaštićeno i izloženo, a ne kao što bi na prvu rekli kao provokaciju. Radi se o predstavi UGO SANCHEZ WANTS TO PLAY. Posljednja festivalska predstava je na programu u nedjelju 12. svibnja, suočit će nas s osakaćenim tijelom u predstavi eMe španjolskog klauna Carla Môa. Sve predstave, sva četiri dana, počinju u 20:00 sati.

Ali to nije sve…

Kao i ranijih godina, Zagreb Clown Festival ima i dio programa koji se održava u prostoru Triko Cirkus Teatra, Vlaška 92, gdje će prvog dana festivala, dakle 9. svibnja, posjetitelji moći pogledati i izložbu plakata koje godinama za festival ilustrira Marko Dješka.

Foto: Genia Badano

„Važno nam je da predstave koje biramo budu stvarno u maniri kazališnog klauna i tako publici omogućujemo da pogleda nešto što se kod nas u kazalištima ne može vidjeti. Silno smo sretni da smo i ove godine uspjeli okupiti uistinu izvanredne umjetnike koji će nas u četiri dana upoznati s neverbalnim teatrom i svime onime što se mi kao klaunovi trudimo prenijeti publici. Ove godine dolaze nam umjetnici iz Španjolske, Švicarske, Italije i Danske, različitih su generacija i sretni smo prikazati jednu šarolikost izvedbi i osobnosti. Svi su po prvi put na našem festivalu. Cilj nam je iz godine u godinu dovesti nove umjetnike kako bismo osigurali najbolje svojoj publici“ objasnila je Iva Peter-Dragan, umjetnička direktorica Triko Cirkus Teatra i dodala: „I ove godine program se odvija na dvije lokacije, u KUC-u Travno te u prostorima Triko Cirkus Teatra, gdje organiziramo pregršt programa uključujući i majstorsku klaunsku radionicu. Na našem 5. po redu festivalu radionicu drži veliki Bill Irwin koji će nas provesti kroz jedan, kako on sam kaže, vrlo fizički proces jer se ipak radi o legendi fizičke komedije. Radionica je rezervirana za polaznike koji se profesionalno bave nekom vrstom izvedbe, nije nužno da je to fizička komedija. Radionica se održava u sklopu projekta KLAUNSKA PLATFORMA, od 8. do 10. svibnja, dakle dan uoči festivala i prva dva dana festivala, u prostorima Triko Cirkus Teatra.“

U petak, 10. svibnja, u 22:30, posjetitelji će se moći susresti u razgovoru uživo s četiri velika svjetska klaunska imena – Billom Irwinom, Gardi Hutter, Davidom Shinerom i Johnom Towsenom. Razgovor će se prenositi live na YouTube kanalu Triko Cirkus Teatar. U subotu, 11. svibnja na programu je prikaz snimke predstave SNOVI HARLEQUINA Ire Seidensteina. Organizatori zadnji dan festivala najavljuju i koncert iznenađenja, stoga nemojte propustiti zadnju predstavu i zatvaranje festivala. Tijekom trajanja festivala bit će otvoren CLOWN CAFFE, mjesto susreta umjetnika i publike u Vlaškoj 92.