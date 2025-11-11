Obavijesti

Komentari 0
Malena Patricija u Supertalentu 'rastura' na violini od milijun eura: Ima i specijalan kovčeg

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
Malena Patricija u Supertalentu 'rastura' na violini od milijun eura: Ima i specijalan kovčeg
Carlo Landolfi izradio je glazbeni instrument 1756. godine. Bečka akademija dala ju je na korištenje 16-godišnjoj Slovenki Patriciji Avšič, koja je na njoj svirala u 'Supertalentu'

Već je proglašena čudom od djeteta. Sa samo 12 godina upisala je glazbenu akademiju u Beču, iza sebe ostavivši i neke kandidate od tridesetak godina. U Austriji su prepoznali veliki talent mlade Slovenke, na korištenje je od Akademije dobila violinu staru 300 godina, vrijednu milijun eura. Djelo je Carla Landolfija.

- Akademija u Beču iznimnim talentima daje da sviraju na takvim violinama. To je dobro za njih, jer je violina u javnosti, s njom takvi talentirani glazbenici pobjeđuju na natjecanjima, a njima samima je veliki užitak svirati na takvim instrumentima. Jer, vjerujte, zaista je posebno - objasnio nam je Matej Avšič, Patricijin otac.

I on je glazbenik, da, violinist, kao i Patricijina starija sestra Klara. U “Supertalentu” je Patricija izvela skladbu “Bumbarov let” i oduševila žiri.

- Nevjerojatno. Stvarno nevjerojatna brzina - komentirala je Maja Šuput, a Fabijan Pavao Medvešek dodao:
- Možda je tvoja violina vrijedna milijun eura, ali je i tvoj talent.

Patricija jednostavno uživa u svemu tome.

- Ona nikad nema tremu, nekih problema prije nastupa. Kako netko odlazi u kino, tako ona ide na natjecanje. Stvarno uživa u svemu tome - kaže nam Matej.

Sa spomenutom violinom nije lako. Ima posebno osiguranje kad "izlazi iz države".

- Za svaku se, kao i za svako putovanje posebno, rade nova osiguranja. Problem je kad se ide izvan Europe, ne u Ameriku, ali, primjerice, kad smo trebali u Rusiju. Oni je nisu mogli osigurati - rekao nam je Matej Avšič pa nastavio:

- Ona 'putuje' u specijalnom kovčegu, od kože i drva, a još je i u karbonu, čvrstom, ali laganome materijalu. U tom kovčegu su uređaji za vlagu i temperaturu, ako se nešto poremeti, upozore nas i odmah moramo reagirati.

No nije to najskuplji instrument na kojem su svirali. Violinist je i Matej. Naravno da je svirao i na tim skupim glazbalima.

- Nedavno je za jedan koncert dobila Stradivarija vrijednog 12,5 milijuna eura. Zasvirao sam i na njoj, to je stvarno poseban osjećaj, zvuk je drukčiji, to se pamti. I to je Patricijin konačan cilj - rekao je Matej.

Starija sestra Klara studirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi Monike Leskovar. Živjela je u metropoli od 15. do 18. godine, sjajan talent, a sad je u Beču, sa sestrom, ali Klara je na magisteriju.

- Nakon toga ide na slavnu akademiju u München, samo za gudala, na specijalizaciju - dodao je ponosno otac dvoje iznimnih glazbenih talenata.

Otkrio nam je i da se cijela obitelj, odnosno barem veći dio, bavi glazbom.

- Sad nas već ima 15 koji sviramo profesionalno. Sviramo gudačke instrumente, a tu je i jedan klavir. Imamo i svoj orkestar, dobro to zvuči - kaže Avšič.

Patricija je prije u razgovoru otkrila kako vježba i po 11 sati na dan.

- Ma ništa mi nije teško, samo da se svira - rekla je ona, a otac se nadovezao:

- Ona je uvijek sretna, sa sviranjem nema poteškoća, treme, njoj je to sve zabavno i opuštajuće.

U nedjeljnom izdanju "Supertalenta" dojmljiv je nastup imao i Kai Hou, akrobat i kaskader, koji je došao iz Njemačke, a pokazao je nevjerojatne akrobacije i skokove kroz obruče. Njegov nastup oduševio je publiku i žiri, a čak se i Davor Bilman pridružio izvedbi u ulozi asistenta.

- Osim što ste odličan skakač, odličan ste zabavljač - komentirao je Bilman.

Kai je jednoglasnom odlukom žirija prošao dalje. Ukrajinka Polina Lampiha dirnula je gledatelje i žiri svojom životnom pričom.

Zbog rata je bila prisiljena živjeti u kamionu, u kojem je vježbala svoj talent, a u sedmoj epizodi "Supertalenta" pokazala je da od snova ne treba nikad odustati. Zračnim akrobacijama oduševila je publiku.

- Stvarno su elementi izgledali nevjerojatno teški. Ti si to izvela sjajno - rekla joj je Maja, a Polina je dobila četiri "da".

Mlade Splićanke iz grupe Clique na pozornicu su donijele nevjerojatnu energiju i zarazan ples te su prošle u sljedeći krug natjecanja. “Wow, koja energija!”, komentirao je Fabijan Medvešek, a Davor Bilman je dodao: “Kao što vaše ime kaže - klik, s vama se jako lako klikne”. 

Komentari 0
