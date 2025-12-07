Prvo polufinale Supertalenta: Snežana Ljubojević izazvala val emocija i dobila snažni zagrljaj

Počela je prva polufinalna epizoda 12. sezone Supertalenta. Prvih deset kandidata predstavit će se s još uzbudljivijim, uvježbanijim i dramatičnijim točkama u borbi za mjesto u velikom finalu 21. prosinca u Areni Zagreb i prestižnu titulu pobjednika 12. sezone.

Prvu polufinalnu večer otvorila je Anica Perić, koja je za svoj nastup pripremila novu dozu ekstremnosti. Svojom akrobatskom točkom podigla je ljestvicu vrlo visoko i još jednom podsjetila žiri na to koliko ih je impresionirala i prestrašila već na audiciji. Nastup je sama koreografirala, a tijekom izvedbe žiri je bio potpuno očaran, ponavljajući: „Wow!“ „Ti si toliko neustrašiva, potpuno ludo. Rasturila si!“ poručila joj je Maja Šuput. „Superman je mala beba za tebe“, dodao je Fabijan.

Foto: Luka Dubroja

Desetogodišnji Roko Kolarić ponovno je stigao potpuno spreman očarati svojim glasom i iznenađujućom zrelošću na pozornici. Ovoga puta izveo je pjesmu „Budi moja voda“, u koju je unio svu svoju iskrenost i osjećajnost. Njegova izvedba žiri nije ostavila ravnodušnim. Davor Bilman mu je uz osmijeh poručio: „Mogu ti samo reći da si ovo jako lako iznio. Možda jesi mali čovjek, ali si veliki frajer.“

Pravi show i ovoga je puta donio Patrizio Ratto, kandidat nevjerojatnih plesnih pokreta. Budući da mu se Maja na audiciji pridružila na pozornici, nije željela propustiti ni ovaj nastup, pa ga je svojim dolaskom iznenadila već na samom početku. Patrizio je točku započeo klavirom, a onda je njegov nastup prešao u energičnu koreografiju koja je ponovno dokazala njegovu scensku karizmu. „Volim te više nego ikad. Ovo je bilo spektakularno“, oduševljeno je poručila Maja, dok je Martina Tomčić zaključila: „Napravio si s Majom show".

Foto: Luka Dubroja

Snežana Ljubojević ponovno je zakoračila na pozornicu Supertalenta noseći sa sobom životnu priču punu borbe. U polufinale ju je zlatnim gumbom poslao Davor Bilman, a ovaj put Snežana je odlučila pokazati novu, hrabriju verziju sebe. Po završetku njezinog drugačijeg, vidno emotivnog nastupa, zaplakala je od olakšanja i ponosa. Prvo su joj u zagrljaj dotrčala djeca, a zatim ju je čvrsto zagrlio i Bilman, pruživši joj podršku u jednom od najupečatljivih trenutaka večeri. Maja je bila oduševljena Snežaninom transformacijom: „Tvoja boja glasa bila mi je potpuno drugačija. Čula sam te u potpuno drugom svijetlu. Snažna, mračna, neustrašiva. Možeš biti preponosna” – zaključila je.

Foto: Luka Dubroja

Podsjetimo, tijekom proteklih deset audicijskih epizoda gledatelji su svjedočili stotinama izvanrednih i neočekivanih nastupa. Ambideksterija, hodanje po noževima i sviranje na gumenim kokoškama samo su neki od trenutaka koji su dokazali da u Supertalentu još uvijek nije sve viđeno. Petero natjecatelja osvojilo je zlatni gumb i time osiguralo izravan prolazak u polufinale, a čak troje njih nastupit će večeras.