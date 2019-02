Ušla u povijest: Cardi B dobila je prvi Grammy za rap album

Na 61. dodjeli nagrada Grammy briljirala je američka reperica Cardi B (26) koja je osvojila zlatni gramofon za najbolji rap album godine i tako postala prva izvođačica kojoj je to pošlo za rukom.

Njezin album 'Invasion of Privacy' tako je postao prvi ženski rap album koji je osvojio Grammy, a zahvaljujući tom postignuću, reperica je ušla u povijest. No nije jedina koja je dominirala ovogodišnjim Grammyjima.

Osim reperice Cardi B, veliki uspjeh postigla je i britanska pjevačica Dua Lipa (23) koja je dobila nagradu Grammy za najboljeg mladog glazbenog izvođača te zlatni gramofon za najbolju dance izvedbu. U svom govoru priznala je kako je 'zahvalna i nervozna', a nagradu je posvetila svim ženskim izvođačima koji su osvojili nagrade na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja. I da, to je uistinu bila dominacija žena.

- Ovo je bila naša godina, godina u kojoj smo napokon uspjele pokazati koliko vrijedimo - rekla je pjevačica u emotivnom govoru koji je oduševio sve okupljene.

Tako je glazbenica Kacey Musgraves s albumom 'Golden Hour' osvojila čak četiri Grammyja, i to za album godine, najbolji country album, najbolju country pjesmu te najbolju country solo izvedbu. Ona je nagrade posvetila suprugu Rustonu Kellyju. Od mnogih izvođačica, istaknuo se i jedan glazbenik Reper Drake (32) kući je odnio zlatni gramofon za najbolju rap pjesmu 'God's Plan' koja je osvojila publiku.

Pjevačica Lady GaGa (32) i Bradley Cooper (44) dobili su Grammy za najbolji glazbeni performans zahvaljujući megapopularnoj pjesmi 'Shallow' iz filma 'Zvijezda je rođena', skladbi koja im je donijela i nominaciju za nadolazeću dodjelu nagrada Oscar. Za pjesmu godine proglašena je skladba 'This Is America' od Childish Galbina, glazbenika poznatog i kao Donald Glover (35).

Veliki uspjeh postigla je i američka pjevačica Ariana Grande (25) koja je osvojila nagradu Grammy za najbolji pop vokalni album 'Sweetener'.

Album godine

Kacey Musgraves - Golden Hour

Pjesma godine

Childish Gambino - This Is America

Najbolji novi izvođač

Dua Lipa

Najbolji rap album

Cardi B - Invasion of Privacy

Najbolji R'n'B album

H.E.R. - H.E.R.

Najbolja rap pjesma

Drake - God’s Plan

Pjesma godine

Childish Gambino - This Is America

Najbolji pop duo/performans

Lady Gaga and Bradley Cooper - Shallow

Producent godine

Pharrell Williams

Najbolja izvedba rap pjesme

Childish Gambino - This Is America

Najbolji rap performans

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake - King’s Dead

Anderson .Paak - Bubblin

Najbolji rock album

Greta Van Fleet - From the Fires

Najbolja rock pjesma

St. Vincent - Masseduction

Najbolji metal performans

High on Fire - Electric Messiah

Najbolji rock performans

Chris Cornell - When Bad Does Good

Najbolji album urbane glazbe

The Carters - Everything Is Love

Najbolja R'n'B pjesma

Ella Mai - Boo’d Up

Najbolji R'n'B performans

Leon Bridges - Bet Ain’t Worth the Hand

PJ Morton - How Deep Is Your Love [ft. Yebba]

Najbolji album latino jazz glazbe

Dafnis Prieto Big Band - Back to the Sunset

Najbolji jazz album

John Daversa Big Band - American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom

Najbolji jazz instrumental album

The Wayne Shorter Quartet - Emanon

Najbolji vokalni album

Cécile McLorin Salvant - The Window