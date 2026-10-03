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ODLIČAN POČETAK SEZONE

Uspjeh baletne premijere HNK-a u Zagrebu: Koreografije Maura Bigonzettija oduševile publiku

Piše 24sata,
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Uspjeh baletne premijere HNK-a u Zagrebu: Koreografije Maura Bigonzettija oduševile publiku
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Foto: Ines Novković
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Dvostrukom baletnom večeri Kazimir’s Colours / Rossini Cards zagrebački je Balet otvorio sezonu 2026./2027., prvu pod vodstvom ravnatelja Denisa Matvienka

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Balet Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu s iznimnim je uspjehom sinoć otvorio novu sezonu premijerom dvostruke baletne večeri Kazimir’s Colours / Rossini Cards istaknutoga talijanskog koreografa Maura Bigonzettija. Premijerna izvedba 2. listopada završila je velikim pljeskom i višeminutnim ovacijama, kojima je publika nagradila umjetnike i snažan početak nove baletne sezone.

Zagreb: Poznati na premijeri "Kazimir’s Colours / Rossini Cards" u HNK Zagreb: Poznati na premijeri "Kazimir’s Colours / Rossini Cards" u HNK Zagreb: Poznati na premijeri "Kazimir’s Colours / Rossini Cards" u HNK
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Zagrebačka publika prvi je put imala priliku upoznati ova Bigonzettijeva djela, koja otkrivaju prepoznatljiv autorski rukopis u spoju intenzivne fizičnosti, muzikalnosti, teatralnosti i suvremenoga plesnog izraza. Dvije različite koreografske cjeline omogućile su ansamblu da pokaže širinu svojih umjetničkih mogućnosti – od preciznosti i izražajnosti dueta do energije zajedničkih prizora.

Na zahtjevan koreografski izazov plesači su odgovorili tehnički uvjerljivom, predanom i dojmljivom izvedbom. Posebnu vrijednost produkciji dao je boravak Maura Bigonzettija u Zagrebu i njegov neposredan rad s ansamblom. Susret s koreografom omogućio je plesačima da njegova djela razvijaju kroz izravan umjetnički dijalog, istražujući nijanse pokreta, odnosa i glazbenih impulsa koji oblikuju njegov koreografski jezik.

Foto: Ines Novković

Ovom je premijerom Denis Matvienko otvorio svoju prvu sezonu na čelu Baleta HNK-a u Zagrebu. S Maurom Bigonzettijem surađivao je tijekom svoje baletne karijere, a njihov je ponovni umjetnički susret zagrebačkom ansamblu donio novo iskustvo i priliku za upoznavanje s prepoznatljivim koreografskim rukopisom jednoga od najvažnijih suvremenih europskih koreografa.

„Za početak svoje prve sezone na čelu Baleta HNK-a u Zagrebu želio sam odabrati djela koja će pred naš ansambl postaviti nove umjetničke i izvedbene izazove te istodobno publici predstaviti drukčiji koreografski senzibilitet. Maura Bigonzettija poznajem još iz vremena svoje međunarodne baletne karijere i iznimno cijenim njegov rad, zbog čega me posebno veseli što smo upravo njegovim djelima otvorili sezonu. Naši su plesači pokazali veliku predanost, energiju i umjetničku zrelost, a višeminutne ovacije publike najljepša su potvrda njihova rada i uspjeha cijelog autorskog tima i ansambla. Ova premijera snažan je početak sezone i poticaj da nastavimo razvijati ansambl, širiti njegov repertoar i graditi Balet HNK-a kao mjesto vrhunske umjetnosti i novih stvaralačkih susreta“, istaknuo je ravnatelj Baleta HNK-a u Zagrebu Denis Matvienko.

Foto: Ines Novković

U premijernoj izvedbi Kazimir’s Colours u duetu su nastupili Natalia Kosovac i Yuho Yoshioka, dok je u ulozi Djevojke koja zviždi nastupila Miruna Miciu. U parovima su plesali Miruna Miciu, Taiguara Goulart, Hinako Shinzaki, Samuele Berbenni, Sara Zanzon, Solomon Osayi Osazuva, Rizumu Tanaka, Mario Diligente, Leda Savin, Pavel Savin, Diana Laura Montes Mota, Simon Yoshida, Saya Ikegami, Thomas Boddington, Helena Troha i Giovanni Messeri.

U Rossini Cards u koreografskim cjelinama Ouf! Les Petits Pois nastupili su Iva Vitić Gameiro i Pavel Savin, Gudački trio izveli su Lucija Radić Pálinkó, Samuele Berbenni i Mario Diligente, dok je u Prélude Fugassé nastupila Hinako Shinzaki, a u Maccheroni alla Rossini Lucija Radić Pálinkó. U Duettu Inoffensivo plesale su Agnese Stancanelli i Helena Troha.

Foto: Ines Novković

U ansamblskim scenama nastupili su Iva Vitić Gameiro, Hinako Shinzaki, Lucija Radić Pálinkó, Helena Troha, Agnese Stancanelli, Atina Tanović, Rizumu Tanaka i Sara Zanzon te Pavel Savin, Samuele Berbenni, Mario Diligente, Simon Yoshida, Takahiro Tamagawa, Mario Charlo Sobrino, Thomas Boddington i Giovanni Messeri.

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