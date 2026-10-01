HNK u Zagrebu ulazi u novu sezonu s preko 6.800 pretplata

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u sezonu 2026./27. ulazi s novim pretplatničkim rekordom. Zaključno s 30. rujna prodano je više od 6.800 pretplata, što predstavlja rast od gotovo 20 posto u odnosu na prethodnu sezonu.

Foto: Saša Novković / Arhiva HNK uz Zagrebu

Ovogodišnjem rezultatu pridonosi i proširenje pretplatničke ponude. Uvedena su tri nova programa za novu scenu HNK2 – A, B i C.

Uz pristupačne cijene te pakete pretplata namijenjene obiteljima i mladima, HNK u Zagrebu nastoji redovite odlaske u kazalište učiniti dostupnima što širem krugu publike. Posebna se pozornost posvećuje stvaranju navike dolaska u kazalište među mlađim generacijama, ali i njegovanju odnosa s gledateljima koji godinama prate dramski, operni i baletni repertoar.

„Više od 6.800 pretplata za nas je prije svega izraz velikog povjerenja publike, ali i odgovornost da to povjerenje opravdamo svakom predstavom. Posebno nas raduje što rast interesa prati i razvoj našega kazališta: otvaranjem scene HNK2 proširili smo prostor za umjetnički rad, a novim pretplatničkim programima pozvali publiku da bude dio tog razvoja.“, rekla je intendantica dr. sc. Ive Hraste-Sočo.

Pretplatnički rekord snažan je poticaj na početku nove sezone, u kojoj će publika na objema scenama pratiti nove premijere i reprize omiljenih naslova. Istodobno, rast broja pretplata pokazuje koliko je važan dugoročan odnos kazališta i njegove publike – odnos koji se gradi umjetničkom kvalitetom, dostupnošću programa i otvorenošću prema novim gledateljima.