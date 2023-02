Uspjeh 'Tjelohranitelja' odveo je Whitney u pakao droge, a iz njega se više nikad nije izvukla

The Voice, megastar, ikona - tri su pridjeva koja su se od samih početaka njezine karijere lijepila uz ime Whitney Houston. Američka pop-pjevačica prije deset godina pronađena je mrtva u 50. godini u hotelskoj kupaonici uoči dodjele nagrade Grammy, koju je iste večeri trebala dobiti. Bio je 11. veljače kad je pronađena bez svijesti u svom apartmanu 434 u hotelu Beverly Hilton, u kadi punoj vode. Bolničari su stigli oko 15:30, ubrzo nakon poziva, i odmah počeli s oživljavanjem, ali je bilo prekasno. Vijest o tragičnoj smrti odmah je obišla svijet koji je ostao bez jedne od najuspješnijih američkih glazbenih diva druge polovice 20. stoljeća.

Whitney Elizabeth Houston rođena je 9. kolovoza 1963. godine u Newarku u obitelji glazbenika. Prvi album imena "Whitney Houston" objavila je 1985. i postao je najprodavaniji debitantski album svih vremena te joj je donio prvi Grammy od njih šest, koliko će ih ukupno dobiti.

Tijekom '80-ih o njezinu privatnom životu nije se znalo mnogo - tek da je bila u vezi s američkim nogometašem Randallom Cunninghamom i da je neko vrijeme hodala s komičarom Eddyjem Murphyjem. No kad je 2019. knjigu objavila producentica Robyn Crawford, saznalo se da je pjevačica bila s njom u vezi od tinejdžerskih dana.

Crawford je otkrila da su njih dvije počele romantičnu i intimnu vezu nakon što su se upoznale na ljetnom kampu u New Jerseyju kad je Whitney imala 17, a Robyn 19 godina. U knjizi "My Song For You: My Life s Whitney Houston" Crawford se prisjetila tog susreta.

- Tog ljeta prvi su nam se put dodirnule usne. I nije bilo ništa planirano, jednostavno se dogodilo. I bilo je prekrasno. I onda, nedugo nakon toga, proveli smo noć zajedno. To nas je samo zbližilo. Bile smo intimne na mnogo razina i sve što mogu reći je da je bilo jako duboko, bile smo jako povezane - rekla je svojedobno Robyn Crawford.

Ipak, Whitney i Robyn prekinule su vezu čim je pjevačica potpisala prvi ugovor s diskografskom kućom jer je znala da bi to moglo štetiti njezinoj karijeri.

Budućeg supruga upoznat će 1989. godine. Veza s glazbenikom Bobbyjem Brownom poznatom kao "zločesti dečko" skrenula je pozornost medija. Whitney je govorila da se u njega zaljubila jer je zabavan, strastven i nježan.

Vjenčali su se 18. lipnja 1992. godine, a devet mjeseci kasnije rodila im se kći Bobbi Kristina Houston Brown. Ta 1992. godina po mnogočemu je postala prijelomna godina u njezinu životu. Prvi put u karijeri pristala je na filmsku ulogu. Bio je to film s Kevinom Costnerom "Tjelohranitelj", a njezin istoimeni album po uspjehu je nadmašio oba Whitneyina prethodnika. I film i pjesma "I Will Always Love You" lansirali su Whitney u apsolutnu svjetsku zvijezdu. Obrnuto proporcionalno s njezinim vrtoglavim uspjehom na profesionalnom planu, odvijao se njezin privatni život.

Nakon milijunskih zarada od prodaje albuma i filma Whitney je jednostavno nestala s glazbene scene, a novine su sve češće objavljivale tekstove o tome kako su ona i njezin suprug postali teški ovisnici o drogama. Kako je izgledao njihov život, otkrila je 2002. godine televizijska novinarka Diane Sawyer, koju su primili u svom domu. Whitney je bila neprepoznatljiva. Promukloga glasa, poluotvorenih očiju, jedva je sastavljala suvisle rečenice kojima je pokušala uvjeriti sugovornicu da je s njom sve u redu, da nije ovisnica nego da samo "ima lošu naviku" te da nije istina da su dilerima tijekom godina iskeširali 730.000 dolara. U velikom intervjuu s Oprah Winfrey, Whitney je priznala kako je izgledao njezin život s Bobbyjem.

- Sve do 'Tjelohranitelja' Bobby i ja smo tek povremeno uzimali drogu. No nakon tog filma sve je krenulo u tešku ovisnost. Drogirali smo se pušeći marihuanu pomiješanu s kokainom. Bile su to silne količine droge, svaki dan. Ne, nismo pušili crack. Lova nije bila u pitanju i nije bilo potrebe da uzimamo jeftinu drogu. Nije me bilo briga ni za glas ni za pjevanje. Bila sam sigurna da sam postigla sve u životu i da dalje i više ne mogu. S 28 sam se udala, s 30 rodila, a na računu sam imala milijune. Ništa me više nije zanimalo - rekla je.

No osim s drogom Whitney je imala još veći problem s Bobbyjem, koji je drogu nerijetko kombinirao s velikim količinama alkohola pa bi postao agresivan.

- Počela sam razmišljati o odvikavanju i razvodu. Znala sam da Bobby i ja više ne možemo zajedno. Na njegov rođendan 2003. godine mi je pljunuo u lice. Vidjela je to i naša kći koja je stajala na stepenicama. Iduće jutro odlučila sam otići. Krenula sam prema izlaznim vratima, a on je pojurio za mnom i gurnuo me uza zid i ošamario. Uzela sam telefon i udarila ga njime u glavu. Pao je na pod zbog posjekline iz koje je tekla krv. Sve to opet je vidjelo naše dijete. Budući da je Bobby tad bio pod uvjetnom kaznom, odlučila sam otići na sud i prijaviti nasilje. I prije toga prikupio je mnogo kazni zbog posjedovanja droge i vožnje u pijanom stanju. A onda je i Bobbyjeva sestra novinama prodala fotografije iz našeg stana. Dugo sam tajila da je Bobby u naletu bijesa sa zajedničkog portreta mene i kćeri Kristine meni odrezao glavu. A onda je dobio 'umjetnički poriv' i počeo po zidovima crtati velike oči koje su me gledale sa svih strana. Bilo je zastrašujuće. Počela sam shvaćati da se iz toga može izroditi samo nešto vrlo loše - rekla je pjevačica, koja nije htjela priznati da ju je i fizički zlostavljao.

Konačno jednog dana 2007., u rijetkim trenucima pribranosti, rekla je Bobbyju da ide u trgovinu po mlijeko i šećer. Znao je da odlazi zauvijek. Tako je i bilo. Nikad se više nije vratila. Kristinu je poslala braći i sestrama, a ona se sklonila kod prijateljice. Prodala je sve što ju je podsjećalo na brak s Bobbyjem - kuću, namještaj, automobile... i prijavila se u Atlantu u kliniku za odvikavanje.

- Odabrala sam tu kliniku jer sam tamo mogla boraviti s kćeri. Kupila sam kuću u Kaliforniji i preselile smo se tamo. Imala je samo 14 godina kad smo prvi put razgovarale o razvodu, a oduševila me svojim komentarom. 'Mama, vjerujem ti jer mi nikad ništa nisi lagala, za razliku od tate koji nikad nije držao svoju riječ.' Obećala sam joj da ću joj, kad malo odraste i kad bude spremna, potanko objasniti moj i Bobbyjev odnos i razloge naše ovisnosti - obećala je Whitney svojoj kćeri, s kojom je gostovala u "Oprah Showu", gdje je Kristina najavila da i ona planira postati pjevačica.

Albumom "I Look to You" iz 2009. godine opet je osvojila Grammy. Sve je izgledalo kao da se u velikom stilu vratila na glazbenu scenu i da je pobijedila ovisnost. Ipak, kako će pokazati obdukcija, za nju je bila kobna poveća količina lijeka za smirenje, koje je dobivala na liječnički recept. Kristina je bila među prvima koja je dojurila u hotel nakon vijesti o majčinoj smrti. Iste večeri Bobby Brown održao je koncert koji je posvetio bivšoj supruzi.

Danas, jedanaest godina kasnije, nema više ni Bobbi Kristine. Whitneyina kći je nekoliko dana prije treće godišnjice majčine smrti, slično kao i njezina majka - pronađena u hotelskoj kupaonici. I ona je, nakon što je ostala bez majke, postala ovisnica, pa ju je obitelj Bobbyja Browna, koja se nastavila o njoj brinuti, poslala također u kliniku na odvikavanje. Ipak, nakon predoziranja u kupaonici Bobby je pala u komu iz koje se više nije probudila. Umrla je u srpnju 2015. godine u 22. godini.

U svojoj knjizi Robyn Crawford kaže da je homofobni pritisak bio taj koji je zaustavio njihovu nabujalu romansu, a dala je i naslutiti da je njezina teška ovisnost o drogama, a kasnije lijekovima za smirenje, upravo nemogućnost da nastavi vezu s prijateljicom iz mladosti.

Čak je i Bobby Brown 2016. rekao da je Crawford možda bila jedina osoba koja je znala urazumiti Whitney i vratiti joj stabilnost te da je možda mogla spasiti Houston:

- Kad se osvrnem unatrag, mislim da je Robyn bila češće prisutna u njezinu životu, možda bi Whitney još i danas bila živa.

