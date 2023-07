Utjelovio je mladog Forresta Gumpa i snimio kultnu scenu: Pogledajte kako danas izgleda

Uz Toma Hanksa (66) slavni lik Forresta Gumpa u istoimenom filmu utjelovio je i Michael Conner Humphreys (38), koji je glumio Forresta u dječačkim danima.

Michael se danas drži podalje od svjetala reflektora, od glume je odustao. Lik Forresta mu je zapravo jedina prepoznatljiva filmska uloga. Ipak, povremeno objavi fotografiju na društvenim mrežama te iznenadi obožavatelje filma nevjerojatnom transformacijom, a oni se u komentarima često prisjećaju uloge koju je igrao 1994.

Između ostaloga, tada osmogodišnji Michael je snimio vjerojatno jednu od najpoznatijih scena iz filma, onu u kojoj mladom Forrestu prijateljica Jenny poviče 'Trči, Forreste, trči' kada pokušava pobjeći od školskih nasilnika. Nakon tog trenutka se rodila dječakova velika strast prema trčanju.

Foto: Youtube/Screenshoot

Deset godina nakon uloge u Forrestu Gumpu, Michael se pridružio američkoj vojsci, slično kao i njegov lik u kultnom filmu. Priznao je da su ga još kao dječaka zanimale vojna tehnologija, brodovi, zrakoplovi i tenkovi, a važnu je ulogu odigralo i snimanje 'Forresta Gumpa'.

- Snimajući Forresta Gumpa imao sam izravan kontakt s marincima. Odveli su me u marinsku bazu i pustili su me da obiđem borbeni avion F18 i sve ostalo. Pustili su me da se igram s tim stvarima kao klinac, što je malo više pobudilo moje zanimanje - prisjetio se Michael u u emisiji The Paul Leslie Hour 2020. godine.