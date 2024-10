Joost Klein objasnio zašto neće nastupiti na idućem Eurosongu

Nakon što je na posljednjem Eurosongu diskvalificiran Joost Klein, predstavnik Nizozemske, i to pred samo finale, daljnje sudjelovanje ove države u popularnom glazbenom natjecanju bilo je pod upitnikom. No prije nekoliko dana je AVROTROS, nacionalna televizija Nizozemske, objavila kako će se natjecati na Eurosongu 2025. godine koji će biti u švicarskom Baselu.

- Nakon mjeseci razgovora i sastanaka, dobili smo dovoljno garancija EBU-a da će biti strukturalnih promjena u ovom natjecanju - napisali su u objavi na društvenim mrežama.

Foto: Leonhard Foeger

- Joost Klein je dobio šansu da se ponovno natječe, no odlučio je odbiti - dodali su te istaknuli kako su otvorene prijave za novu pjesmu koju će slati na Eurosong.

Ubrzo se nakon toga oglasio i sam izvođač te naveo kako su on i njegova ekipa već sve imali spremno, no da se ne osjeća dobro oko toga.

- Jako sam zahvalan za svu ljubav diljem svijeta, međutim, i dalje sam jako pogođen ovime što se dogodilo. Treba mi još vremena da zacijelim - poručio je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

- Bio mi je san otići na Eurosong i učinili smo to. Mjesecima sam se osjećao da se moram vratiti i dovršiti posao. No u realnosti, došli smo do višeg cilja. Europapa je ujedinila Europu. Ova priča nije samo o meni, već o svima nama. Zahvalan sam - napisao je te dodao kako ljudi diljem svijeta zbog njegove pjesme uče nizozemski jezik te da je učinio nešto što se do sada smatralo nemoguće te iskoristio svu moć interneta.

- Možda sam bio slijep, ali sada dobro vidim. Trebam slijediti svijetlo, a ne ići protiv njega - poručio je Joost.

- Mediji su mediji, ali ja nemam svoje mjesto tu. Nisam stvoren za ovu veliku mašinu. Moj je put drugačiji i svatko tko mi se želi pridružiti je dobrodošao. Vjerujte procesu. Mislim da je moja svrha u životu ujediniti ljude - napisao je te dodao kako mu je turneja po Europi i SAD-u rasprodana te da se jako veseli nastupima.

Foto: Instagram

Klein je na zadnjem natjecanju diskvalificiran nakon pritužbe jedne članice ekipe. Švedski tužitelji odustali su od istrage u kolovozu, navodeći različite percepcije o Kleinovim pokretima ruke.