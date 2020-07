Uvodić nakon otkaza: 'Može ih biti sram. Osjećao sam se kao kriminalac kojeg se žele riješiti'

BEZ IJEDNE RIJEČI Branko Uvodić je iz maila doznao da mu se raskida ugovor o radu. Nije ogorčen ni ljutit, ali se neugodno iznenadio. Posebno ga boli način na koji je to izvedeno

<p>Ponovno se potvrđuje ona da smo narod koji će sve oprostiti osim uspjeha, rekao nam je <strong>Branko Uvodić </strong>(66), legendarni voditelj emisije “Lijepom našom”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ksenija Urličić je bivša HRT-ova urednica</strong></p><p>Nakon 46 godina staža na Hrvatskoj radioteleviziji, mailom je obaviješten da mu se ugovor više ne produljuje. S HRT-a kažu da su mu u nekoliko navrata produljili ugovor o radu, s obzirom da je prepoznat kao urednik i voditelj poznatog zabavnog serijala “Lijepom našom”.</p><p>- Kad sam pročitao taj mail, osjetio sam se kao kriminalac kojega se pošto-poto trebalo riješiti - kaže Uvodić.</p><p>Dodaje kako su se ranije dogovorili da se ugovor o radu produljuje svaka tri mjeseca, pa ga je ovakav mail neugodno iznenadio. Posebno ga boli način na koji je to izvedeno.</p><p>- Nije lijepo, ružno je. Nije problem u tome što su htjeli da odem, nego kako su to izveli. Žao mi je što me nitko nije nazvao, rekao: ‘Dođi, trebamo razgovarati’. Trebali su ostaviti mogućnost tu - smatra Uvodić.</p><p>S HRT-a kažu da sad ne postoje razlozi za daljnji nastavak radnog odnosa Branka Uvodića. Ako se, stoji u njihovu priopćenju, steknu uvjeti za ponovno snimanje emisije, HRT će svakako razmoriti njegov ponovni angažman.</p><p>Obrazloženje koje je stiglo s HRT-a da zbog korona krize nisu sigurni hoće li se ostvariti svi uvjeti za nastavak snimanja emisije “Lijepom našom” uz poštovanje svih epidemioloških preporuka, po Uvodiću ne stoji.</p><p>- Sasvim sigurno se možemo prilagoditi epidemiološkim uvjetima - tvrdi Uvodić.</p><p>On je u ovom trenutku odlučan u tome da mu ne treba pravni savjet ili zaštita jer HRT neće tužiti.</p><p>Mail je vidio dok je u Omišu pripremao Festival dalmatinskih klapa. Radi to već 30 godina. Smeta ga što ljude, kad uđu u određene godine, jednostavno “izbrišu”. Navodi primjere kako su i pokojni <strong>Mike Bongiorno</strong> ili <strong>Pippo Baudo</strong> (84) radili dokle god su htjeli. Talijanska televizija nije ih tjerala, oni su svoje mjesto zaslužili godinama marljivog rada i s popularnosti koju su stekli. I Uvodić je, kaže, u tih 46 godina rada na HRT-u prošao sve - od kužine do pomoćnika urednika marketinga. S “Lijepom našom” ulazio je u tuđe domove, njega i ekipu mještani su toplo dočekivali, u koji god grad su došli. Boli ga što se zaustavlja serijal koji se emitira 26 godina i koji je, smatra Uvodić, bio omiljen u narodu.</p><p>- U njemu su se mnogi amateri mogli predstaviti. ‘Lijepom našom’ bila im je motivacija. Puno se i KUD-ova pokrenulo upravo zbog te emisije - priča Uvodić.</p><p>Dodaje kako mu se javljaju gledatelji, suradnici i prijatelji te mu pružaju podršku. Jedan od njih mu je rekao da “ne smije doma babi reći jer je to njezina omiljena emisija”. Dodao je da baba ni jednu nije propustila.</p><p>Od emisije, kaže Uvodić, ne odustaje i neće dopustiti da ode u ropotarnicu.</p><p>- Ako za nju nema mjesta na javnom servisu, siguran sam da će biti na drugim televizijama. Kad smo dolazili u neko mjesto, znao je to biti događaj desetljeća. Mislim da se to ne smije zanemarivati. Umjesto da se time ponosi, HRT se radije preserava s nizozemskim licencama ‘Volim Hrvatsku’ - priča Uvodić.</p><p> </p><p>Gostovali su u Vukovaru i Kninu te je ekipa emisije ponosna na to.</p><p>- Narod je prihvatio emisiju i voli je. Ako oni nisu ponosni na to, neka se upitaju što s njima nije u redu. Može ih biti sram - završava voditelj.</p>